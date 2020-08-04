به گزارش خبرنگار مهر، رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور بعدازظهر سه شنبه در راستای برگزاری طرح سه شنبه‌های تکریم که در محل گلزار شهدای کرمان و در جوار مرقد سردار دل‌ها برگزار شد، در ارتباط ویدئو کنفرانس گفت: ارتباط تصویری با مردم کرمان در جوار شهید سلیمانی یک توفیق است چراکه این بزرگ مرد الهی ابر مرد مقاومت بود.

حجت الاسلام حبیب رضا ارزانی ادامه داد: ارتباط تصویری با مردم کرمان در جوار شهید سلیمانی یک توفیق است چراکه این بزرگ مرد الهی ابر مرد مقاومت بودند.

وی افزود: در راستای برگزاری طرح سه شنبه‌های تکریم، ششمین هفته است که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این طرح با تکریم خانم شهدا در استان‌ها برگزار می‌شود از طرف دیگر راغب بودیم که در استان‌ها حضور داشته باشیم اما متأسفانه به دلیل شیوع ویروس کرونا این توفیق سلب شد و به صورت غیر حضوری این برنامه برگزار می‌شود.

رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور عنوان کرد: این هفته به صورت ویژه این برنامه برگزار می‌شود چراکه در محضر مرقد نورانی شهید سلیمانی قرار داریم و همچنین با توجه به اینکه در آستانه روز خبرنگار قرار داریم، در حضور خانواده شهید صارمی نیز هستیم.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این مطلب که شهید سلیمانی به ما درس آزدگی، مردانگی و رشادت داد، ادامه داد: در خصوص روز خبرنگار باید گفت که این حرفه همراه با عشق و علاقه است چراکه علی رغم وجود سختی، دارای وظیفه‌ای مهم و ارزشمندی هستند.

وی تصریح کرد: پیام سه شنبه‌های تکریم این است که استقامتی که امروز ما داریم، مدیون خون شهدا است لذا این طرح قدمی کوچک در راستای تکریم خانواده این عزیزان است.

در ادامه این جلسه همسر شهید صارمی گفت: نام گذاری روز خبرنگار به نام شهادت شهید صارمی بهانه‌ای برای یاد کردن از خبرنگاران است از طرف دیگر شهدا به این دلیل جان خود را فدا کردند که همه چیز در مسیر درست خود حرکت کند.

وی اضافه کرد: یکی از عوامل ایستادگی و مقاومت مردم در مقابل دشمنان نظام فراهم شدن آرامش آنها از طریق بهتر شدن وضع رفاهی آنان است لذا امیدواریم شرایط زندگی مردم در این زمینه بهتر شود.