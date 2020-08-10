مادر شهیدان «سید حسینی نسب»  در بروجرد دارفانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، مادر شهیدان سید عباس، سید حسن و سید علی حسینی نسب، از شهدای والامقام شهرستان بروجرد در دفاع مقدس که دیروز به کما رفته بود، امروز صبح پس از تحمل شرایط سخت بیماری دار فانی را وداع گفت.

حاجیه خانم «کبری گودرزی»، مادر شهیدان حسینی نسب، الگوی صبر و بردباری و از راویان رشادت‌ها و مجاهدت شهدا و ایثارگران دوران دفاع مقدس، از تاریخ ۱۷ مرداد ماه به علت خونریزی مغزی در بیمارستان آیت الله بروجردی بستری شده بود.

برادران شهید سید حسن، سید عباس و سیدعلی حسینی نسب در دفاع از انقلاب و کیان اسلامی در سال‌های ۶۰ و ۶۱ و ۶۸ (از شهدای تفحص) به درجه رفیع شهادت نائل شدند.

پیکر مادر شهیدان «حسینی نسب» فردا سه شنبه مورخ ۲۱ مرداد ساعت ۱۰ صبح در گلزار شهدا و در جوار مزار مطهر شهید صارمی به خاک سپرده خواهد شد.

ضمناً با عنایت به شرایط شیوع ویروس کرونا، مراسم ترحیمی برای ایشان برگزار نخواهد شد.