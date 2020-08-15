تهران به ۱۴۵ ایستگاه آتش نشانی نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در مراسم افتتاح ایستگاه ۱۳۲ آتش نشانی شهر تهران با اشاره به اینکه از ابتدای شورای پنجم تمام تلاشم این را انجام داده ایم تا نگاه ویژه ای به آتش نشانی شود و در این دوره فعالیت برای تجهیز سازمان شکل گرفت. گفت: قبل از اینکه وارد قیمت های گران ارز بشویم بسیاری از تجهیزات آتش نشانی خریداری شد و به سازمان اضافه شد اما باید هر نوآوری به کار گرفته در دنیا را به خدمت بگیریم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه باید به فکر ساخت تجهیزات بروز باشیم افزود: اگر تحت شرایطی ساخت داخلی به صرفه نبود اقدام به واردات تجهیزات مورد نظر کنیم.

هاشمی با تاکید بر اینکه در این مرکز آموزش بین المللی سازمان آتش نشانی می توانیم به کل کشور خدمات دهی کنیم و وزارت کشور خوب است از این موضوع استقبال کند، ادامه داد: می توان به این مرکز بودجه‌ای مشخص بدهند تا به تربیت نیروی مورد نیاز سایر استانها هم مبادرت بورزد البته در کل کشور به چندین مرکز این چنینی نیاز داریم.

وی به نیاز شهر تهران به ایستگاه های آتش نشانی اشاره کرد و گفت: برای تهران و بر اساس طرح جامع ۱۴۵ ایستگاه نیاز داریم که امروز صد و سی و دومین ایستگاه بهره برداری خواهد شد.

هاشمی افزود: تا پایان سال هم چند ایستگاه دیگر افتتاح خواهد شد و به این ترتیب به نقطه مطلوبی از باب رسیدن نیروهای آتش نشان به صحنه آتش سوزی خواهیم رسید.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حادثه کلینیک سینا در شمال شهر تهران گفت: هرچند در حوزه تجهیز آتش نشانی اقدامات خوبی برداشته شده است اما هنوز ایمنی شهر بالا نرفته است این مساله را در حوزه حادثه کلینیک سینا دیدید که چند دستگاه مسئولیت خود را انجام نداده بودند که اگر ما مدیریت واحد شهری داشتیم از وقوع عمده این حوادث جلوگیری می شد.

وی به وجود ۳۳ هزار ساختمان ناایمن نیز اشاره کرد و گفت: این ۳۳ هزار ساختمان بررسی شده اند اما از حیث ناایمن بودن مراتب متفاوتی دارند و اینگونه نیست که همه اینها درصد ناایمنی یکسانی داشته باشد.

به گفته هاشمی بروکراسی در شهرداری و آتش نشانی شهر تهران باعث شده مردم هم میلی به افزایش ایمنی نداشته باشند، مردم در زمان گرفتن پایان کار با مشکلاتی مواجه می شوند و باید این بروکراسی حذف شود و برای مردم روشن شود که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.