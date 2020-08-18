۲۸ مرداد ۱۳۹۹، ۹:۵۹

قرارداد امروز یا فردا بسته می‌شود؛

اعلام آخرین وضعیت انتقال مهدی طارمی به پورتو پرتغال

با اعلام یک روزنامه پرتغالی، قرارداد انتقال مهدی طارمی به تیم پورتو امروز یا فردا امضا می‌شود. البته مشکلات اقتصادی یک باشگاه اسپانیایی ممکن است این مسئله را تحت تاثیر قرار بدهد.

به گزارش خبرنگار مهر، کار انتقال مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم فوتبال ریوآوه به تیم پورتو مراحل نهایی خود را طی می کند. 

روزنامه «O Jogo» در شماره امروز خود، جلد و تیتر اصلی خود را به مهدی طارمی اختصاص داده است.

این روزنامه نوشت: «یک جلسه سرنوشت ساز بین باشگاه پورتو و ریوآوه برای انتقال مهدی طارمی که انتظار می رود امروز یا فردا برگزار شود. قیمت انتقال این بازیکن بین ۵ تا ۶ میلیون یورو است. رسمی شدن این قرارداد ابتدا به فروش پورتو بستگی دارد. این معامله تاثیری در جذب تونی مارتینز نخواهد داشت. 

با این حال روزنامه «Abola» در شماره امروز خود از مشکلات مالی پورتو برای جذب بازیکنان جدید خبر داده است. این روزنامه هم خبر مربوط به مهدی طارمی را روی جلد خود برده و اعلام کرده است مشکلات مالی باشگاه والنسیا برای جذب دیگو لته که پورتو روی پول آن حساب کرده بود، ممکن است نقل و انتقالات جدید را تحت تاثیر قرار بدهد. 

Abola نوشته است: «با مشکلات مالی والنسیا، انتقال دیگو لته متوقف شده و در معرض خطر است. پورتو برای خرید بازیکن به پول تازه نیاز دارد. باوجود این، آنها هنوز برای نزدیک شدن به عقد قرارداد با طارمی، زایدو و تونی مارتینز برنامه دارند.»

