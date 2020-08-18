مسئول سابق اماراتی در توئیتر نقره داغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، «ضاحی خلفان» یکی از مسئولان سابق اماراتی به شمار می‌رود که معلوم است بیش از همه از علنی شدن روابط میان این کشور و رژیم صهیونیستی ذوق زده شده است.

خلفان که رئیس پلیس سابق دبی محسوب می‌شود این روزها بیش از همه مسئولان اماراتی در توئیتر فعال بوده و در مدح و تمجید رژیم صهیونیستی پُست منتشر می‌کند.

پُست‌های ضاحی خلفان که اخیراً بخش‌های اقتصادی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی را نیز در برگرفته و شامل توصیه‌هایی مبنی بر خرید کالاهای صهیونیستی به جای کالاهای کشورهای جهان بوده باعث تمسخر گسترده وی از سوی کاربران توئیتر شده است.

یکی از کاربران توئیتر در واکنش به یکی از پُست های خلفان که علیه ترکیه، یمن و فلسطین منتشر شده نوشت: به سخنان ضاحی خلفان گوش ندهید چرا که وی خائن به اعراب و مسلمانان محسوب می‌شود و هیچ مشکلی با فروش شرف خود در برابر صهیونیست‌ها ندارد (هیزم جهنم).

یک کاربر دیگر نیز در واکنش به پُست تمجیدی خلفان در قبال رژیم صهیونیستی نوشت: سؤال من از خلفان این است. سن تو بالا بوده و سفر پایان عمر خود را آغاز کرده‌ای. چگونه می‌خواهی با خداوند دیدار کنی در حالی که با بن زاید علیه مقدسات اسلامی تبانی کردی. آیا در قبر یا روزِ حساب می‌خواهی از بن زاید کمک بگیری؟ حسابرسی سختی در انتظار تو است.

یک کاربر دیگر نیز نوشت: چند سال قبل که ضاحی خلفان رئیس پلیس دبی بود رژیم صهیونیستی اقدام به ترور رهبران حماس در امارات کرد و امروزه که خلفان از عادی سازی روابط سخن می‌گوید بیانگر آن است که عملیات ترور با تبانی وی و عناصر او صورت گرفته است.

یک کاربر دیگر نیز این طور به خلفان پاسخ داد: سیاستمداران اماراتی فاسد هستند، ضاحی خلفان نمونه چنین سیاستمدارانی است. کالاهای اماراتی با تقلب تولید می‌شود و رأس الخیمه نمونه آن است. در وعده‌های امارات بی اخلاقی و فساد وجود دارد و لیبی نمونه آن است. ائتلاف امارات، خیانت و فریب است و یمن نمونه آن است. ماهیت عربی امارات عبری است و عادی سازی روابط نمونه آن است.