آمریکا تل آویو را در جریان تصمیم فعالسازی مکانیسم ماشه قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع صهیونیستی اعلام کردند که دولت آمریکا رژیم صهیونیستی را در جریان تصمیم واشنگتن برای فعالسازی مکانیسم ماشه جهت بازگرداندن خودکار تحریم های بین المللی علیه ایران قرار داده است.

طبق اعلام سایت صهیونیستی «والاه» به نقل از مقامات صهیونیست، دولت ترامپ به تل‌آویو اطلاع داده است که قصد دارد روز پنج شنبه درخواست خود برای فعالسازی این سازوکار را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند.

این در حالی است که وزیر خارجه آمریکا پیش از این با شرکت در کنفرانس مطبوعاتی پس از گفتگو با فؤاد حسین وزیر خارجه عراق در این خصوص گفت که واشنگتن انتظار دارد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به زودی بازگردانده شوند.

مایک پمپئو در پاسخ به سؤالی در این باره گفت: من هیچ اطلاعی در مورد زمان این موضوع ندارم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به روشنی اعلام کرده است که ما قصد داریم این کار (روند بازگشت تحریم های سازمان ملل با فعال کردن مکانیسم ماشه) را انجام دهیم و این کار را خواهیم کرد.

منابع خبری پیشتر نیز در این خصوص اعلام کردند که وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با تسلیم شکایت‌نامه‌ای به رئیس شورای امنیت، ایران را به «نقض توافق هسته‌ای» متهم خواهد کرد.

از سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای با اشاره به گفتگوی تلفنی پمپئو با «هایکو ماس» همتای آلمانی خود اعلام کرد: وزیر خارجه پمپئو بر ضرورت پاسخ متحد فراآتلانتیک جهت پاسخگو ساختن ایران و تضمین پایبندی شورای امنیت به حفظ تعهداتش در جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تأکید کرد.

این در حالی است که حتی شخص «جان بولتون» مشاور پیشین و اخراج شده «دونالد ترامپ» که دشمنی وی با ایران بر کسی پوشیده نیست، در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت ژورنال با اشاره به تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه در برجام، نوشت: دولت آمریکا تهدید کرده که اگر تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شکست بخورد، مکانیسم ماشه را فعال کرده و همه تحریم‌های تعلیق شده را باز می‌گرداند؛ اما حامیان توافق استدلال می‌کنند از آنجایی که واشنگتن از این توافق خارج شده است، در جایگاهی نیست که مفاد آن را فعال کند.