به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مفاخریان با بیان اینکه طرح ایجاد مجتمعهای صنفی جدید در اراضی خاوران با مشارکت اصناف و سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام میشود، گفت: کارهای مقدماتی در این زمینه از سوی شرکت ساماندهی انجام شده و بزودی عملیات اجرایی این پروژهها آغاز خواهد شد.
وی با بیان اینکه خروج انبارهای چوب و مواد مشابه در کاهش خطر آتشسوزی نقش زیادی خواهد داشت، افزود: مجتمع صنفی خاوران ظرفیتی است که برای واحدهای ارائه خدمات و محصولات چوب و چندل ایجاد میشود.
مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر افزود: علاوه بر اجرای دو پروژه بزرگ در شرق و جنوب شهر تهران، مقرر شد، در اجرای طرح جامع شهر تهران و آئین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، اجرای طرحهای توسعه مشاغل و فعالیتهای شهری در قالب سرمایهگذاری و مشارکت با محوریت شرکت ساماندهی انجام شود.
به گفته مفاخریان، در نشست وی با مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران، بهرهگیری از ظرفیتهای فیمابین بررسی و روش همکاری در محورهای مهم تعیین شد.
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