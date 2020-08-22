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۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۰۹

مفاخریان:

‍ اجرای طرح‌های ساماندهی مشاغل مزاحم شتاب می‌گیرد

‍ اجرای طرح‌های ساماندهی مشاغل مزاحم شتاب می‌گیرد

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر گفت: با همکاری سازمان سرمایه‌گذاری، طرح‌های توسعه‌ای و پروژه‌های بزرگ عمرانی برای ساماندهی مشاغل مزاحم با سرعت بیشتری عملیاتی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مفاخریان با بیان اینکه طرح ایجاد مجتمع‌های صنفی جدید در اراضی خاوران با مشارکت اصناف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی انجام می‌شود، گفت: کارهای مقدماتی در این زمینه از سوی شرکت ساماندهی انجام شده و بزودی عملیات اجرایی این پروژه‌ها آغاز خواهد شد.

وی با بیان اینکه خروج انبارهای چوب و مواد مشابه در کاهش خطر آتش‌سوزی نقش زیادی خواهد داشت، افزود: مجتمع صنفی خاوران ظرفیتی است که برای واحدهای ارائه خدمات و محصولات چوب و چندل ایجاد می‌شود.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر افزود: علاوه بر اجرای دو پروژه بزرگ در شرق و جنوب شهر تهران، مقرر شد، در اجرای طرح جامع شهر تهران و آئین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، اجرای طرح‌های توسعه مشاغل و فعالیت‌های شهری در قالب سرمایه‌گذاری و مشارکت با محوریت شرکت ساماندهی انجام شود.

به گفته مفاخریان، در نشست وی با مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فی‌مابین بررسی و روش همکاری در محورهای مهم تعیین شد.

کد مطلب 5004740

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