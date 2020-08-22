انفجار مهیب کامیون حامل گازوئیل در جاده همدان - کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، یک کامیون حامل گازوئیل امروز شنبه در جاده همدان - کرمانشاه دچار آتش سوزی و انفجار مهیب شد.

به گفته شاهدان عینی، این حادثه در زمان کوتاهی رخ داده و راننده کامیون پیش از انفجار پیاده شده است.