۲ شهریور ۱۳۹۹، ۱۰:۲۵

وزیر علوم به مهر خبر داد

لایحه اصلاح سهمیه های کنکور دوباره به مجلس ارائه می شود

وزیر علوم گفت: با توجه به استقرار مجلس جدید، لایحه پیشنهادی دولت درباره اصلاح سهمیه های کنکور دوباره به مجلس ارائه می شود.

دکتر منصور غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سهمیه‌های آموزش عالی مصوبه مجلس شورای اسلامی هستند و با توجه به اینکه این نهاد آنها را در زمان‌های پیشین تصویب کرده برای تغییر هم باید آن نهاد نظر دهد.

وی گفت: تنها موضوعی که در حوزه وزارت علوم قرار داشت، مصوبه تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی بود که آن نیز بر مبنای یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و برای انتقال فرزندان اعضای هیات علمی و تغییر رشته آنها در نظر گرفته شده بود. از امسال تغییر رشته این تسهیلات منتفی شد.

غلامی تاکید کرد: بنابراین سهمیه‌های آموزش عالی هیچ مصوبه‌ای در دولت و وزارت علوم نداشته است.

وی درباره مصوبه بومی گزینی و احتمال تغییر آن در دوره‌های بعدی کنکور گفت: برخی اعتقاد دارند که بومی گزینی مزایایی دارد و برخی معتقد هستند که مزایای آن کم است و ضررهایی برای آموزش عالی دارد. در هر حال بحث‌های کارشناسی در این زمینه انجام شده است و در وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحلیل و گزارش‌هایی مبنی بر وضعیت بومی گزینی تهیه شده است.

وزیر علوم یادآور شد: این موضوع حساس است و باید با دقت کافی به آن رسیدگی شود.

وی درباره اینکه پیش بینی می‌کنید چه زمانی سهمیه‌های آموزش عالی اصلاح شوند، خاطرنشان کرد: این موضوع به مجلس بستگی دارد. ما یک بار سال گذشته در مجلس قبلی پیشنهاد لایحه اصلاح سهمیه‌های آموزش عالی را دادیم. در آن زمان لایحه برای طرح در صحن رای آورد اما برای وارد دستور صحن شدن با تعداد کمی رای از دستور خارج شد.

غلامی یادآور شد: مجلس جدید مستقر شده است اما هنوز پیشنهاد لایحه اصلاح سهمیه‌های آموزش عالی ارائه نشده و ممکن است با شروع سال تحصیلی دوباره پیشنهاد را مطرح کنیم.

    • هیات علمی IR ۱۴:۵۱ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
      باید همه سهمیه ها و تسهیلات برداشته شود. فقط زورتون به هیات علمی رسید. بقیه چی؟!

