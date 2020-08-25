داوود رنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در واردات نهادههای دامی انحصاری وجود ندارد زیرا سهم شرکت پشتیبانی امور دام از واردات این اقلام ۳۳ درصد و سهم بخش خصوصی از واردات نهادههای دامی ۶۷ درصد است.
وی افزود: سهم شرکت پشتیبانی امور دام از واردات نهادههای دامی به تنهایی ۳۰ درصد است در حالی که سهم بزرگترین شرکت بخش خصوصی از واردات نهادههای دامی بین ۱۵ تا ۱۶ درصد است.
رنگی اظهار کرد: برای واردات نهادههای دام و طیور در سال ۹۸ بیش از ۴۰۶ شرکت اقدام به ثبت سفارش کردند که برای دریافت ارز به وزارت صمت معرفی شدند اما بخش عمده واردات نهادههای دام و طیور توسط ۷۰ شرکت انجام میشود.
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران ادامه داد: شرکتهایی که برای واردات نهادههای دام و طیور در سال گذشته ثبت سفارش انجام دادهاند از پتانسیل و ظرفیت مالی و اعتباری مختلفی برخوردار هستند به همین دلیل در تأمین ارز برای آنها بر اساس اولویت بندی از سوی دستگاههای ذیربط اقدام شد.
این فعال اقتصادی گفت: اولویت بندی شرکتهای واردکننده نهادههای دام و طیور برای دریافت ارز با توجه به محدودیتهایی که برای تأمین ارز از سوی بانک مرکزی وجود دارد و همچنین توان وارداتی شرکتها انجام شده است.
رنگی با اشاره به رشد چشمگیر تعداد شرکتهایی که برای واردات نهادههای دام و طیور ثبت سفارش کردند، تصریح کرد: در سال ۹۸ به یکباره شاهد ایجاد شرکتهای خلق الساعه ای بودیم که برای ثبت سفارش نهادههای دام و طیور اقدام کردند در حالی که حتی یکبار هم سابقه چنین فعالیتی را نداشتند.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: واردات کالاهای اساسی باید از سوی شرکتهای دارای ظرفیت و سابقه فعالیت در روزهای سخت اقتصادی انجام شود به همین منظور لازم است تا پیش از ثبت سفارش واردات کالاهای اساسی از جمله نهادههای دام و طیور حداقل سابقه سه سال فعالیت مستمر شرکتها بررسی شود.
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