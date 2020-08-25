ادعای جنجالی پورموسوی/ بازیکنانم در دیدار آخر «بازی» درآوردند!

به گزارش خبرنگار مهر، سیدسیروس پورموسوی سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی که با این تیم به لیگ دسته اول سقوط کرد، در تازه ترین صحبت های خود پرده از اتفاقاتی برداشت که باعث شده بازیکنانش در دیدار حیاتی پارس مقابل نفت مسجد سلیمان در زمین وظایف خود را به خوبی انجام ندهند.

او بدون نام بردن از تیم ماشین سازی و با ذکر جمله کلی «تیم های دهم به پایین» مدعی شد با بازیکنان تیمش تماس گرفته اند و همین باعث شده تا بازیکنانش در دیدار آخر در زمین «بازی در بیاورند».

پورموسوی گفت: هرجا کار کرده ام به بازیکنانم احترام گذاشته ام و به آنها اعتماد کرده ام. اطلاعاتی به من دادند مبنی بر اینکه تیم هایی که ادعایشان می شد و مربیانی که می گفتند فوتبال ناپاک می شود و حراست باید بازی ها را کنترل کند، با بازیکنان من صحبت کردند و روی مخ آنها رفتند تا در بازی آخر با میل و انگیزه بازی نکنند.

وی درباره اینکه منظورش کدام تیم ها است تصریح کرد: تیم هایی که در انتهای جدول با ما رقابت داشتند. مدیر برنامه دو، سه بازیکن ما با آن باشگاه و مربی در ارتباط است.

پورموسوی در پاسخ به این سئوال که آیا منظورش تیم ماشین سازی است که این بحث فوتبال ناپاک را در هفته آخر مطرح کرده بود؟ یادآور شد: نه؛ چهار پنج تیم هستند یعنی از تیم های دهم جدول به پایین. من آنالیزها را چک می کنم. از هر بازیکنی از پارس که به هر یک از این چهار، پنج تیم برود و قرارداد امضا کند شکایت می کنم!

سرمربی تیم پارس جنوبی که با شبکه سه گفتگو می کرد، یادآور شد: سطح بازیکن ما در بازی با فولاد از ۲۰، ۱۸ بوده است. چطور مقابل نفت سطح این بازیکن می شود ۵؟ مگر می شود بازیکن لیگ برتری وظایف خود را نداند؟ احساس کردم - در بازی با نفت مسجد سلیمان- بازیکنان در زمین بازی در می آورند. نمی گویم کم کاری کردند ولی با روح و روان این بازیکنان بازی کردند و با آنها - برای فصل بعد- قول و قرار گذاشتند.

پورموسوی ادامه داد: مگر می شود نمره فنی بازیکن من در دیدار مقابل نفت که این همه حساس بوده، بشود ۲ یا ۳؟ اگر نیمه دوم بازی را نگاه کنید متوجه می شوید بازیکنانم بی میل و بی انگیزه بودند. آنها در پست و جایگاه خودشان هم نبودند و باید با صدای مربی جابجا می شدند.

وی تاکید کرد: اطلاعات را به من داده اند. در حال بررسی هستیم. در هفته بیست و ششم یا بیست و هفتم اتفاقاتی افتاد که به احترام مجموعه پارس جنوبی حرفی نزدیم ولی امروز به خاطر حق هواداران پارس صحبت می کنم.

سرمربی پارس در پاسخ به این سئوال که چه اتفاقاتی در آن هفته ها افتاده است؟ گفت: از بازی پیکان بچه ها می گفتند پول نمی گیریم. حتی روزی که ۱۰ درصد پرداخت کردم، می گفتند این آخرین پول است. وقتی ذهنیت یک بازیکن خراب است یعنی کسی روی ذهنشان کار کرده است. بچه ها اعتمادشان را از دست داده بودند و بعضی از دوستان از آب گل آلود ماهی گرفتند. دوستانی که ما را متهم می کردند که "پارس جنوبی و نفت مسجد سلیمان دو تیم نفتی هستند و هفته آخر به هم راه می دهند". خدا را شکر اتفاق فوتبالی شد و خیال دوستان راحت شد که تیمشان در لیگ مانده است و تهمت نمی زنند. اگر می بردیم می گفتند تبانی شده است.