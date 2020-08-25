به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های برق و آب و فاضلاب استان البرز که با حضور وزیر نیرو همراه بود، اظهار کرد: استان البرز در حوزه صنعت، کشاورزی و به ویژه اقتصاد دانش بنیان دارای ظرفیت‌های خوبی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قطعی آب و برق در روستاهای شهرستان ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان وجود دارد، گفت: از وزارت نیرو انتظار می‌رود که کمبودهای این حوزه را رفع کند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی به افزایش جمعیت شهر جدید هشتگرد نیز اشاره کرد و گفت: با پدیده مهاجرت به شهر جدید هشتگرد حتی از خارج استان مواجه هستیم که قطعاً زیرساخت‌ها را با مشکل مواجه می‌کند.

حدادی با اشاره به محرومیت شهرستان‌های ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان از تصفیه خانه آب، گفت: شهر هشتگرد تصفیه خانه اصلی ندارد که این مهم یکی از مطالبات اصلی مردم است.

وی همچنین تاکید کرد: شهرستان نظرآباد نیازمند احداث تصفیه خانه فاضلاب است.