به گزارش خبرنگار مهر، علی حدادی صبح سه شنبه در مراسم افتتاح پروژههای برق و آب و فاضلاب استان البرز که با حضور وزیر نیرو همراه بود، اظهار کرد: استان البرز در حوزه صنعت، کشاورزی و به ویژه اقتصاد دانش بنیان دارای ظرفیتهای خوبی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه قطعی آب و برق در روستاهای شهرستان ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان وجود دارد، گفت: از وزارت نیرو انتظار میرود که کمبودهای این حوزه را رفع کند.
نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی به افزایش جمعیت شهر جدید هشتگرد نیز اشاره کرد و گفت: با پدیده مهاجرت به شهر جدید هشتگرد حتی از خارج استان مواجه هستیم که قطعاً زیرساختها را با مشکل مواجه میکند.
حدادی با اشاره به محرومیت شهرستانهای ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان از تصفیه خانه آب، گفت: شهر هشتگرد تصفیه خانه اصلی ندارد که این مهم یکی از مطالبات اصلی مردم است.
وی همچنین تاکید کرد: شهرستان نظرآباد نیازمند احداث تصفیه خانه فاضلاب است.
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