اولین محموله شکر صادراتی هند به افغانستان وارد چابهار شد

بهروز آقایی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: اولین کشتی صادراتی بخش خصوصی هند به افغانستان در راستای توافقنامه سه جانبه به بندر شهید بهشتی چابهار وارد و بلافاصله عملیات تخلیه آن آغاز شد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان افزود: این کشتی حامل محموله شکر صادراتی بخش خصوصی کشور هند به افغانستان است که در قالب ۷۰ دستگاه کانتینر به وزن هزار و ۸۹۰ تن (سه شنبه چهارم شهریور ماه) به طور مستقیم از بنادر هند وارد بندر شهید بهشتی شد.

وی با بیان اینکه این اولین محموله صادراتی هند به افغانستان توسط بخش خصوصی این کشور است، ادامه داد: در پی افتتاح فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی، انتقال کالاهای هند به افغانستان از طریق این بندر استراتژیک آغاز شد که البته عمده این کالاها دولتی بود، اما بخش خصوصی هند نیز برای ارسال محمولات تجاری به افغانستان بهره گیری از ظرفیت‌های بندر شهید بهشتی چابهار را آغاز کرد.

آقایی اضافه کرد: این برای اولین بار است که بخش خصوصی هند و افغانستان از زیرساخت‌ها و تجهیزات مدرن بندر شهید بهشتی چابهار و امتیازات تعرفه‌ای آن برای مبادلات تجاری خود استفاده می‌کنند.

وی اذعان کرد: پیش از این بخش خصوصی افغانستان، بندر شهید بهشتی چابهار را برای صادرات محمولات عادی و یخچالی خود به هندوستان و کشورهای شرق دور انتخاب کرده بود که از ابتدای امسال با رونق چشمگیری همراه بوده است.

آقایی با اشاره به اینکه این محموله پس از انجام تشریفات اداری و گمرکی، به سمت مقصد ترانزیت می‌شود، تصریح کرد: این توفیق حاصل توافق تجاری بخش خصوصی دو کشور، همکاری خطوط کشتیرانی و تلاش بی وقفه تیم تخصصی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد: با تداوم سرویس منظم کشتیرانی بین بنادر «موندرا» و «ناواشیوا» هند و بندر چابهار زمینه تداوم این گونه نقل و انتقالات بیش از پیش مهیا شود.