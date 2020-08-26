کاهش ۲۰ درصدی فروش موبایل در سه ماهه دوم ۲۰۲۰

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، موسسه تحقیقات بازار گارتنر گزارش بازار تلفن‌های هوشمند در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ را منتشر کرد اطلاعات موجود در این گزارش نشان می‌دهد در این بازه از سال جاری میلادی فروش موبایل ۲۰.۴ درصد کاهش یافته و در کل ۲۹۵ میلیون دستگاه موبایل بارگیری شده است.

طبق گزارش سامسونگ با بارگیری ۵۴ میلیون و ۷۵۹ هزار موبایل در این بازه، ۱۸.۶ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد و برترین فروشنده موبایل در جهان به حساب می‌آید. هرچند سامسونگ همچنان برترین فروشنده موبایل در جهان است، اما تعداد دستگاه‌های فروخته شده آن ۲۷.۱ درصد کمتر از همین بازه در سال گذشته است.

از سوی دیگر هواوی در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ میلادی حدود ۵۴.۱۲ میلیون دستگاه بارگیری کرد و ۱۸.۴ درصد از بازار جهانی موبایل را به خود اختصاص داد. این در حالی است که آمار محموله‌های موبایل هواوی نسبت به سال گذشته در همین بازه زمانی ۶.۸ درصد کاهش یافته است.

در رده سوم این فهرست اپل قرار دارد که در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ میلادی ۳۸.۳۸۶ میلیون موبایل فروخته است. میزان فروش این شرکت نسبت به سال گذشته تقریباً یکسان بوده است. سهم این شرکت از بازار موبایل جهان ۱۳ درصد است که نسبت به سال گذشته فقط ۰.۴ درصد کاهش یافته است.

در رده چهارم شرکت شیائومی قرار دارد که در این بازه ۲۶.۰۹۲۵ میلیون دستگاه موبایل بارگیری شده و سهم آن از بازار جهانی ۸.۹ درصد است. در مقایسه سالانه سهم شیائومی از بازار جهانی حدود ۲۱.۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

در مکان پنجم شرکت چینی اوپو قرار دارد که تخمین زده می‌شود در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ میلادی ۲۳.۶۱ میلیون موبایل فروخته و سهم آن از بازار جهانی ۸ درصد است. سهم این شرکت از بازار جهانی نسبت به سال گذشته ۱۵.۹ درصد کاهش یافته است.

این در حالی است که به نوشته گارتنر به دلیل شیوع ویروس کرونا میزان بارگیری محموله‌های موبایل در سراسر جهان کاهش یافته و این روند همچنان ادامه دارد.

در تحقیق اشاره شده دلیل کاهش بارگیری محموله‌های موبایل کاهش در ۲ بازار مهم این دستگاه است. در سه ماهه دوم ۲۰۲۰ فروش موبایل در چین ۷ درصد کاهش یافت و از سوی دیگر فروش موبایل در هند نیز ۴۶ درصد کمتر شده است.