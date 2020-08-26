حضور در بخش «فیلمسازان بسیجی» محدودیت سال ساخت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد اطلاعرسانی شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت»، براساس اعلام دبیرخانه شانزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم «مقاومت»، فیلمسازان استانی که تمایل به ارسال اثر برای بخش «فیلمسازان بسیجی» دارند می توانند فیلمنامهها و فیلمهای تولید شده در قالب انیمیشن، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ و ... با موضوعات مرتبط را هر زمان که تولید شده باشد به دبیرخانه ارسال کنند. آثار بدون در نظر گرفتن سال تولید بررسی و داوری اولیه خواهند شد.
علاقه مندان میتوانند تا ۱۰ شهریورماه آثار خود را برای شرکت در سه بخش «مدافعان سلامت»، «فیلمسازان بسیجی» و «جشنواره جشنوارهها» که از ۳۱ شهریور تا ۶ مهرماه همزمان با هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد، ارسال کنند.
زمان اعلام آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه «مدافعان سلامت»، «فیلمسازان بسیجی» و «جشنواره جشنوارهها» ۲۲ شهریورماه است.
همچنین مهلت ارسال آثار به مرحله دوم جشنواره فیلم «مقاومت» شامل بخشهای «مسابقه اصلی»، «سیدالشهدای مقاومت»، «روایت قلم»، «نقد و پژوهش تحلیل» و «فیلم به معنای مطلق» تا ۳۰ مهرماه تمدید شد.
زمان اعلام آثار پذیرفته شده در این ۶ بخش که از یکم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بسیج برگزار میشود، نیز ۱۵ آبان تعیین شده است.
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