۱۷ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات بازنگشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید زادبوم دیشب در یک برنامه خبری با اشاره به رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، اظهار داشت: موضوع رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان از ۲۲ فروردین سال ۹۷ مطرح شد، بنابراین صادرکنندگان بر اساس بخشنامه بانک مرکزی موظف به بازگشت ارز حاصل از صادرات شدند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه میزان صادرات غیرنفتی کشور از مورخ ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان اسفند ۹۸ به میزان ۸۰ میلیارد یورو است، افزود: اما میزان تعهدات ارزی به این میزان نیست به دلیل اینکه با توجه به برخی از مشکلات قیمت گذاری کالا در گمرکات که در سال ۹۷ به وجود آمد بانک مرکزی برای صادرکنندگان ۲۰ درصد تخفیف قائل شد.

زادبوم با بیان اینکه بنابراین صادرات غیرنفتی در این بازه زمانی حدود ۵۶ میلیارد یورو است، بیان داشت: بخشی از این صادرات نیز شامل فرآورده‌های نفتی مانند بنزین می‌شود که بازگشت ارز آن ۴۲۰۰ تومانی است و متعهد آن نیز دولت است بنابراین در مجموع صادرات غیرنفتی ما در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا پایان اسفند ۹۸ به میزان ۵۰ میلیارد یورو است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بنابراین تعهدات ارزی صادرکنندگان به میزان ۵۰ میلیارد یورو است که سر رسید صادرات سال ۹۷ در دی ماه ۹۸ و سر رسید صادرات سال ۹۸ نیز در تیرماه ۹۹ بوده است.

وی بیان داشت: لذا بر اساس اعلام بانک مرکزی و آمار گمرک با کنار گذاشتن صادرات فرآورده‌های نفتی در مجموع صادرکنندگان غیر نفتی بخش خصوصی و دولتی متعهد به بازگشت ۵۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات بوده‌اند که بر اساس آخرین اعلام بانک مرکزی در هفته گذشته به سازمان توسعه تجارت ۱۷ میلیارد یورو از این مبلغ ارز هنوز به کشور باز نگشته است.

زادبوم اظهار داشت: مازاد ۱۷ میلیارد یورو نیز تعهدات ارزی است ولی مربوط به شرکت‌ها و اقلامی است که ارز را به قیمت ۴,۲۰۰ تومان باز می‌گردانند که دولت متعهد آن است.