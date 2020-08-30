«محسن رضایی» درگذشت پدر همسر سرلشکر رشید را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیامی درگذشت پدر همسر سرلشکر غلامعلی رشید را تسلیت گفت.

متن پیام او به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

برادر ارجمندم، سردار سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید، فرمانده محترم قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا(ص)

همزمان با ایام سوک سالار شهیدان(ع)، درگذشت ابوالزوجهء مکرمتان، خادم الحسین"مرحوم حاج مهدی ترابی‌کیا" را صمیمانه تسلیت عرض می نمایم.

امید است خداوند متعال، در ایام ماتمِ عاشورائیان، آن فقید سعید را در کنار سفره احسان حضرت سیدالشهداء(ع)، میهمان نموده، به جنابعالی، همسر صبور، فداکار و مقاومتان و بعموم مصیبت دیدگان، صبر و اجر و دوام توفیق، کرامت فرماید.

محسن رضایی

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام