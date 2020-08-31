از نظر سهروردی، زیبایی مظهری از خداوند است

به گزارش خبرگزاری مهر، انشا الله رحمتی در برنامه سوفیا که از شبکه رادیویی گفتوگو پخش میشود، با اشاره به اینکه سهروردی حقیقت عشق را برای مخاطب بیان میکند، گفت: مضمون سهروردی در رسانه عشق، به شدت مورد نیاز جهان امروز است که از بحران عشق رنج میبرد. عشق بدان معنا که ما در این عالم چیزی را دوست داشته باشیم و به خاطر خود او، دوستی را نثار آن کنیم، معنا میشود.
وی ادامه داد: سهروردی پدیدار حسن و عشق را نجات میدهد و این عشق، همانا عشق عفیف است. به مانند آنچه پیامبر (ص) میفرمود کسی که عاشق شود و عشقش را کتمان کند و عفت عشق را نگاه دارد، -یعنی آن را به خاطر خودش بخواهیم- پدیدار عشق هم نجات خواهد یافت.
این مترجم و نویسنده کشورمان نجات یافتن پدیدار عشق را ناظر بر نجات یافتن پدیدار حسن و زیبایی عنوان کرد و گفت: زیبایی در جهان ما بی مقدار و خوار شده است؛ خاصه زیبایی بشری که اساساً در جهان ما نمود دارد.
رحمتی ادامه داد: گروهی زیبایی را دست مایه شهوت میدانند؛ حتی امروز بر زیبایی قیمت میگذارند و اگر فردی حائز جمال است، در کارهای تبلیغی و هنری ارزش گذاری میشود.
وی با بیان اینکه امروز زیبایی به کالای تجاری و امری اقتصادی تبدیل شده است، گفت: از نظر سهروردی و حکیمان ما، زیبایی مظهری از خداوند است و اتفاقاً وقتی درباره حسن سخن میگوید و ماجرای ورود زیبایی را به عالم روایت میکند، اشاره دارد که حسن، فرزند عقل کل است؛ بنابراین سهروردی میخواهد جایگاه حسن را برای ما تبیین کند و وقتی آن را فهم کردیم، آن هنگام چیزی در عالم وجود دارد که شایسته عشق ورزیدن است.
رحمتی ادامه داد: از نظر فلسفه صرف نظر از این که با حسن چه مواجههای داریم، فلسفههای دوران مدرن زمینه ساز نگاه ناظر بر حسن شده و عشق را هم تنزل داده است.
در ادامه حسن سید عرب در ارتباط تلفنی با این برنامه رادیویی با بیان اینکه سهروردی در رساله «فی حقیقه العشق» بیانی خارج از حد کرده است، افزود: او در برخی رسالههای دیگر عشق را حقیقت مفرد نمیداند اما در این رسانه بگونهای به تعریف حقیقت عشق میپردازد.
وی افزود: این حقیقت جز شهود و الهام باطنی به دست نمیدهد و در حقیقت سهروردی تلاش دارد بگوید این عشق نگاهی فلسفی دربر داشته و آن را با الهام از قرآن کریم و نیکوترین قصه در قرآن کریم عجین میداند.بخشی از رساله سهروردی برآمده از قصص قرآن کریم است.
سید عرب خاطرنشان کرد: بخشی از سخنان که ناظر بر زیبایی است، یک سوم این رساله را در بر دارد. این رساله شامل عشق و حزن و حسن است که در اینجا حسن، یوسف است؛ عشق زلیخا و حزن یعقوب است.
همچنین پرویز عباسی داکانی، پژوهشگر حوزه فلسفه با بیان اینکه رساله "فی حقیقه العشق" سهروردی باید کمک کند زیبایی شناسی معاصر را نجات دهیم، گفت: سهروردی میگوید به افلاطون اشبه است و جرقه زیبایی به عنوان ظهور حسن ازلی در افلاطون زده میشود.زیبایی که در جهان ماده مشاهده میکنیم، کپی و رونوشتی از جهان مثالی و آن جهان نیز رونوشتی از جهان علم الهی است.حکمای ما زیبایی را از خداوند شروع میکردند و به او هم ختم میفرمودند. سهروردی هم در رساله خود میفرماید زیبایی و حسن از خداوند پدید آمده است.
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