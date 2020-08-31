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۱۰ شهریور ۱۳۹۹، ۱۵:۰۷

در پی اولین پرواز تل آویو به امارات؛

انفجارهایی همزمان در ابوظبی و دبی یک کشته و چند زخمی برجای گذاشت

انفجارهایی همزمان در ابوظبی و دبی یک کشته و چند زخمی برجای گذاشت

رسانه‌های خارجی از وقوع دومین انفجار و همزمان با انفجار ابوظبی این بار در شهر دبی خبر دادند. این انفجارها چند زخمی و یک کشته برجای گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک به نقل از رسانه‌های امارات اعلام کرد که این کشور امروز شاهد دومین انفجار بود. گفته می‌شود همزمان با وقوع انفجاری در یک رستوران در شهر ابوظبی، صبح امروز انفجاری دیگر در رستورانی در شهر دبی صورت گرفته است.

انفجار ابوظبی ناشی از منفجر شدن کپسول گاز بوده و در یکی از شعبه‌های رستوران زنجیره‌ای «کی اف سی» در نزدیکی فرودگاه بین المللی ابوظبی رخ داد. در نتیجه این انفجار شماری از کارکنان این رستوران زخمی شده و گفته می‌شود یک نفر نیز کشته شده است.

این انفجارها در حالی صورت گرفت که امروز نخستین پرواز مستقیم میان رژیم صهیونیستی و امارات در چارچوب توافقنامه عادی سازی روابط میان تل آویو و ابوظبی انجام شد.

کد مطلب 5012282
سمیه خمارباقی

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    نظرات

    • اعراب غیور امارات IR ۰۲:۴۰ - ۱۳۹۹/۰۶/۱۱
      0 0
      پاسخ
      چه حالی میدهد فرودگاه وبازاروکاخهاوبالاخص برج خلیفه دراتش بسوزد وکپر ننه حلیمه تبدیل شود,,روزی میبینم که امارات به دوران کپرنشینی که استحقاقش داردافت کندانزمان دیرنخواهدبودشیخ زاید به گدازاید تبدیل شد

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