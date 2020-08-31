انفجارهایی همزمان در ابوظبی و دبی یک کشته و چند زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک به نقل از رسانههای امارات اعلام کرد که این کشور امروز شاهد دومین انفجار بود. گفته میشود همزمان با وقوع انفجاری در یک رستوران در شهر ابوظبی، صبح امروز انفجاری دیگر در رستورانی در شهر دبی صورت گرفته است.
انفجار ابوظبی ناشی از منفجر شدن کپسول گاز بوده و در یکی از شعبههای رستوران زنجیرهای «کی اف سی» در نزدیکی فرودگاه بین المللی ابوظبی رخ داد. در نتیجه این انفجار شماری از کارکنان این رستوران زخمی شده و گفته میشود یک نفر نیز کشته شده است.
این انفجارها در حالی صورت گرفت که امروز نخستین پرواز مستقیم میان رژیم صهیونیستی و امارات در چارچوب توافقنامه عادی سازی روابط میان تل آویو و ابوظبی انجام شد.
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