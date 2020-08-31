به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، با فراگیر شدن بازار بورس و هجوم معامله گران برای ورود به این بازار باعث سنگین‌تر شدن هسته بورس و افزایش حجم معاملات شده است، خصوصاً در سهم‌هایی که مخاطب زیادی در خرید و یا فروش وجود دارد و همین امر موجب گردیده فقط کاربرانی که اینترنت با پینگ ۱ میلی ثانیه در اختیار دارند بتوانند در سرخطی سهم مورد نظر خود را تهیه نمایند.

پینگ ۱ میلی ثانیه چیست؟

پینگ معیاری برای فاصله زمانی بین دو دستگاه یا دو سرور است. از طریق پینگ می‌توان فهمید که یک بسته اطلاعات از یک کامپیوتر به کامپیوتر یا سرور دیگر در چه زمانی منتقل خواهد شد و هرچه پینگ شما پایین‌تر باشد درخواست شما سریع‌تر ارسال خواهد شد.

زمانی که این تست بین دو سرور در یک شبکه داخلی گرفته شود پینگ ۰ خواهد بود ولی زمانی که بین شبکه این کار انجام شود بهترین پینگ ۱ خواهد بود که نشان از فاصله زمانی کم بین سرور است.

چرا نیازمند پینگ ۱ میلی ثانیه برای سرخطی بورس هستیم؟

از آنجایی که هسته بورس هر ۱ میلی ثانیه درخواست را قبول می‌کند بایستی از سرور و یا اینترنتی استفاده نمائید که توانایی ارسال درخواست‌ها را در هر ۱ میلی ثانیه داشته باشد که همین امر می‌تواند شما را در صف‌های برتر خرید قرار دهد، در نتیجه می‌توانید با خرید سرور بورس مناسب ابزار و بستر مناسب را در اختیار داشته باشید و مانند یک معامله گر حرفه ای شانس بالایی در خرید سهم‌های پر مخاطب مانند عرضه اولیه داشته باشید.

ویژگی‌های مهم یک سرور دارای پینگ ۱ میلی ثانیه

اینترنت یا سرور مناسب برای بورس بایستی دارای پینگ ۱ میلی ثانیه و پورت ۱۰ گیگابایت باشد و حتماً این را مد نظر داشته باشید به همان اندازه که پینگ سرور مهم است، پورت نیز به همان میزان اهمیت دارد. برای درک بهتر این موضوع باید گفت پینگ ۱ میلی ثانیه نشان دهنده فاصله کوتاه بین سرور شما تا هسته بورس است و سرعت آپلود بالا باعث می‌شود درخواست شما نسبت به رقبا سریع‌تر به هسته بورس ارسال شود.

از این رو برخی شرکت‌ها در حال فروش سرور مجازی بورس با پینگ ۱ میلی ثانیه هستند. حتماً در زمان خرید اینترنت بورس این نکته را مد نظر داشته باشید که موقعیت سرور ترجیحاً ایران و تهران باشد. این باعث می‌شود کوتاه‌ترین زمان اتصال تا هسته بورس را داشته باشید و نکته مهم دیگر پورت سرور است. بایستی سروری خریداری کنید که دارای پورت ۱۰ گیگابایت باشد. حتماً تست سرعت با استفاده از سایت SpeedTest.Net را از فروشنده بخواهید که می‌توانید از صحت پینگ ۱ میلی ثانیه و سرعت ۱۰ گیگابایت مطلع شوید.

چگونه یک سرور مناسب با پینگ ۱ میلی ثانیه تهیه نمائیم؟

شرکت میهن پرداز یکی از شرکت‌هایی است که به صورت تخصصی در زمینه ارائه سرور با پورت ۱۰ گیگابایت و پینگ ۱ میلی ثانیه فعالیت می‌کند و تمامی سرورهای خود را در باکیفیت ترین و مجهزترین دیتاسنتر کشور یعنی زیرساخت تهران نصب و به مشتریان خود عرضه می‌نماید.

میهن پرداز روی کلیه محصولات اینترنت بورس گارانتی کیفیت پینگ ۱ میلی ثانیه و پورت ۱۰ گیگابایت را تضمین می‌نماید و در صورت عدم مغایرت کلیه وجهه عودت خواهد شد.

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