زور کرونا به آیین ۵۰۰ ساله «بنی اسد» نرسید/اجرا بدون حضور جمعیت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از آئینهای مذهبی شهرستان پیشوا که قدمت آن را بیش از ۵۰۰ سال دانستهاند، مراسم «بنی اسد» است، این مراسم ریشه دار و باشکوه در شکل گیری قیام ۱۵ خرداد ۴۲ و انقلاب اسلامی نیز نقش آفرین بوده است، «بنی اسد» یکی از طوایف عرب بود، پس از واقعه کربلا و در حالی که بدن شهدای گلگون کفن عاشورا، از جمله سید و سالار شهیدان، بر زمین مانده بود، در شب سیزدهم محرم، از منطقه کربلا عبور کرده و از این واقعه با خبر شده و اقدام به دفن پیکر شهدای مظلوم عاشورا کردند.
در این آئین مردمی، هیئات عزاداری و نیز مردم مؤمن و مذهبی شهرستانهای ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت، روز ۱۲ محرم، در قالب دستههای سینه زنی و با لباسهای عربی، بستن نقاب و شال های سبز به سوی امام زاده جعفر (ع) پیشوا حرکت میکنند و به طور نمادین پیکر شهدای کربلا را در صحن امام زاده به حالت تشییع حمل و سپس دفن میکنند، این مراسم، یکی از مبادی آغاز قیام خونین ۱۵ خرداد مردم دشت ورامین است.
البته اجرای این مراسم در پیشوا، تنها مختص حرم امام زاده جعفر (ع) نیست، بلکه در محله «کهنک» و در آستان مقدس امام زادگان اسحاق و موسی (ع) نیز شاهد برگزاری این آئین کهن هستیم.
اما در سال جاری و به دلیل شیوع ویروس کرونا، اما و اگرهایی در خصوص برگزاری و یا عدم برگزاری و نیز چگونگی اجرای این مراسم از مدتها پیش مطرح بود، تا اینکه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر به این حرف و حدیثها پایان و اطمینان داد، که این مراسم ۵۰۰ ساله برگزار میشود و افزود: این مراسم بدون حضور جمعیت و با استفاده از ظرفیتهای رسانهها و فضای مجازی برگزار میشود.
امیرحسین طاهری اضافه کرد: مراسم بنی اسد، روز سه شنبه در حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع) پیشوا و توسط اداره تبلیغات اسلامی، تکیه همت آباد و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، موقوفه شادروان شیخ جنید و سایر دستگاهها برگزار خواهد شد.
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