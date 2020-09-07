داستان زندگی دختر انقلابیِ «محبوبه صبح» معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرارسیدن سالروز قیام خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، فرهنگسرای خانواده کتاب «محبوبه صبح» اثر راضیه تجار را در قالب یک‌فتوکلیپ به علاقه‌مندان کتاب معرفی کرد.

کتاب داستان «محبوبه صبح» درباره زندگی محبوبه دانش، دختری ۱۷ ساله و انقلابی است که در واقعه ۱۷ شهریور به فیض شهادت رسید.

بخشی از فضای این اثر برگرفته از واقعیت و بخشی دیگر داستانی است که نویسنده در آن بیش‌تر با وفاداری به واقعیات زندگی این‌شهید، از ظرایف و عناصر داستانی در خلق موقعیت‌ها بهره برده است.

«محبوبه صبح» با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی، گسترش فرهنگ حلم و مهربانی و به منظور تقویت و استحکام خانواده با بهره گیری از دو عنصر مهم و تأثیرگذار وفاداری و گذشت برگزار می‌شود.

در قسمتی از این‌کتاب آمده است:

«روز ۱۷ شهریور بود. محبوبه تا صبح بارها از خواب برخاسته و به عقربه‌های شب‎نمای ساعت نگاه کرده بود. ساعت شش صبح بود که باز همان بلوز چهارخانه و شلوار لی‎اش را پوشید. زهرا خانم در آشپزخانه صبحانه حاضر می‌کرد. با شنیدن صدای در، به محبوبه سرک کشید.

محبوبه‎ جان، بیدار شدی؟

سلام مامان ‎جان!

سلام به روی ماهت. ای بابا، باز که حاضریراق شدی!

مثل اینکه بی‎خبرید. روز عید فطر، اعلام شد جمعه صبح ساعت هشت، میدان ژاله. من هم دارم می‌روم.»

کتاب «محبوبه صبح» سال ۱۳۹۳ توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد.