به گزارش خبرگزاری مهر، نشست رونمایی از کتاب «کار همچون زندگی» نوشته تامس مور و ترجمه محمدرضا سلامت، ساعت ۲۱ سه شنبه ۱۸ شهریور برگزار می‌شود.

در این نشست که به صورت آنلاین در صفحه اینستاگرام و آپارات مؤسسه سروش مولانا برگزار می‌شود، دکتر علی صاحبی؛ روانشناس و مربی ارشد مؤسسه بین‌المللی ویلیام گلاسر با مترجم گفت‌وگو خواهد کرد.

«کار همچون زندگی» را انتشارات فرهنگ نشر نو با مقدمه‌ای از مصطفی ملکیان آن را منتشر کرده است. محمد رضا سلامت، مترجم این کتاب دارای مدرک کارشناسی ارشد در فلسفه غرب از دانشگاه نیویورک آمریکا (New School) است. او مدتی به عنوان دیپلمات در نمایندگی‌های ایران در آنکارا و نیویورک فعالیت کرده و به عنوان مذاکره کننده از سوی ایران، در اجلاس بین‌المللی در موضوعات محیط زیست و توسعه پایدار مأموریت داشته است. وی هم اکنون سردبیر فصلنامه علمی سازمان ملل در زمینه توسعه پایدار است.

علاقه‌مندان برای دیدن این نشست می‌توانند در روز و ساعت مقرر شده به صفحه اینستاگرام (به نشانی http://instagram.com/sorooshemowlana) و آپارات (به نشانی https://www.aparat.com/soroushmowlana‌) مؤسسه سروش مولانا مراجعه کنند.