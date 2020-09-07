به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حسن سلامی در نشست کارگروه ایثارگران و پیشکسوتان، ویژه بزرگداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس استان سمنان به میزبانی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس با اشاره به اینکه خدمت به ایثارگران و رزمندگان فرصتی مناسب برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است، تاکید کرد: قرار است در هفته دفاع مقدس ۹۹ از ۳۰ هزار رزمنده استان تجلیل شود.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس یک اثر و افتخار ماندگار برای کشور و مایه فخر و مباهات برای امت است، افزود: تجلیل رزمندگان در قالب طرح بزرگ کشوری تقدیر از یک میلیون رزمنده کشور در دفاع مقدس است که میزان سهمیه در نظر گرفته شده برای استان سمنان ۳۰ هزار نفر است و امیدواریم در برگزاری این رویداد معنوی همه دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی، حوزه‌های علمیه و … با ما همراه باشند.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سمنان از برپایی نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس استان نیز خبر داد و گفت: این نمایشگاه یکی از برنامه‌های شاخص چهلمین سالگرد دفاع مقدس استان است که در حاشیه آئین تقدیر از رزمندگان برگزار خواهد شد.

سلامی بیان کرد: برای برگزاری هر چه بهتر تجلیل از رزمندگان و نمایشگاه دفاع مقدس قرار است هر مسجد فعال و شاخص در سطح استان یک همایش تجلیل و سرکشی از ۹ هزار رزمنده را در دستور کار خود قرار دهند همچنین ۴۰ دستگاه اجرایی سمنان هر دستگاه یک همایش تجلیل و سرکشی از پنج هزار رزمنده، ۱۰ یگان نیروهای مسلح در استان هر مجموعه یک همایش رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس و تجلیل از سه هزار و ۵۰۰ رزمنده، جهاد کشاورزی در هر شهرستان یک همایش تجلیل از رزمندگان و سرکشی از سه هزار رزمنده و همچنین هشت مراسم محوری در هشت شهرستان با تقدیر از رزمندگان در روز ۳۱ شهریور ماه، برگزار شود.

وی افزود: این مراسم با محوریت مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در روز آغاز سالگرد دفاع مقدس برگزار و تجلیل از رزمندگان، شهرستان‌ها با مدیریت فرمانداران به تعداد سه هزار نفر در دستور کار قرار می‌گیرد همچنین مقرر شده است تا آموزش و پرورش در هر شهرستان یک همایش تجلیل و سرکشی از ۲۹۰ نفر از رزمندگان مجموعاً تقدیر یک هزار و ۶۰۰ رزمنده را نیز بر عهده داشته باشد همچنین دانشگاه‌های استان سمنان نیز هر دانشگاه یک مراسم تجلیل و سرکشی ۲۰ رزمنده دفاع مقدس در مجموع یک هزار و ۵۰۰ نفر را بر عهده خواهد داشت و به همین ترتیب رسالت تقدیر از تجلیل از رزمندگان بین ادارات و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی تقسیم شده تا شاهد تجلیل از ۳۰ هزار رزمنده استان در حرکتی عظیم و بزرگ باشیم.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سمنان با بیان اینکه تعاون کار رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، علوم پزشکی، تشکل‌های بانوان، ان جی اوها، شهرداری‌ها و… نیز در این کار بزرگ سهیم هستند، گفت: این نهادها نیز هر کدام تعدادی رزمنده را مورد تجلیل قرار می‌دهند تا در مجمع به عدد ۳۰ هزار رزمنده سهمیه استان سمنان برسیم.