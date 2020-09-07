علیرضا افضل که به تازگی به عنوان عضو هیات مدیره باشگاه سپاهان انتخاب شده است، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من همزمان در فوتسال و سرمربی تیم مس سونگون هم هستم. پیشنهادی آمد که جزو هیات مدیره سپاهان بشوم و من هم با افتخار این پیشنهاد را قبول کردم. ان شاءالله که بتوانم در سپاهان مثمر ثمر باشم.

وی افزود: سپاهان باشگاه بسیار بزرگ و یکی از برندهای فوتبال ایران است. امیدوارم نقش کوچکی در موفقیت های این باشگاه داشته باشم و بتوانم کاری برای سپاهان انجام بدهم.

عضو هیات مدیره باشگاه سپاهان درباره انتخاب محرم نویدکیا به عنوان سرمربی تیم فوتبال سپاهان تصریح کرد: فعلا در این باره صحبت نمی کنم. باشگاه سپاهان سخنگو دارد و به خودم اجازه نمی دهم در این خصوص اظهارنظر کنم!

سرمربی تیم فوتسال مس درباره جدایی مهدی جاوید و چرخش حمید احمدی به سمت گیتی پسند که کار مس را برای فصل بعد سخت می کند، اظهار کرد: کارمان سخت نیست. جاوید برای مس زحمت کشید و شرایطی پیش آمد که از مس جدا شد. حمید احمدی یکی از گزینه هایمان بود ولی بازیکن مس نبود و به توافق نرسید. برای بازیکنان احترام قائلم ولی مس را بر اساس تیم بودن می بندیم. به اسم بازیکن و شخص خاصی کاری نداریم.

افضل تاکید کرد: درست است بازیکنان جدید نام و نشان مهدی جاوید را ندارند ولی مطمئن باشید تیم قدرتمندی را می بندیم تا در جام باشگاه های آسیا و لیگ برتر ایران مدعی باشیم.

وی در واکنش به قراردادهای سنگینی که گفته می شود بعضی از تیم ها با بازیکنان امضا کرده اند، گفت: کاری به باشگاه های دیگر نداریم. ورزشکاران و بخصوص فوتسالیست ها به حق خود نمی رسند. اتفاقا از اینکه دیگر تیم ها هزینه می کنند خوشحالم. هرچه لیگ ما قوی تر باشد، برای تیم ملی هم بهتر است. این اتفاق به منِ مربی هم کمک می کند تا دانش خود را به روز کنم. اینکه لیگ فوتسال ما دو قطبی باشد ناراحت کننده است.

سرمربی تیم فوتسال مس یادآور شد: شنیده ام تیم مقاومت البرز بازیکنان سرباز خوبی را جذب کرده است. ملی حفاری، فرش آرا و کراپ الوند هم تیم های توانمندی هستند. به نظرم فصل بعد ۶-۷ تیم مدعی قهرمانی هستند.

افضل در پایان در پاسخ به این سئوال که آیا محرومیت یک ساله اش در کمیته استیناف کاهش یافته است؟ گفت: از این موضوع اطلاعی ندارم. امیدوارم استیناف رای محرومیت مرا بشکند و آنرا کاهش بدهد.