به گزارش خبرنگار مهر، مراسم مناجاتخوانی ماه مبارک شعبان با قرائت مناجات شعبانیه توسط جمعی از ذاکران اهلبیت(ع)، از جمعه ۱۷ بهمن الی سهشنبه ۲۱ بهمن برگزار میشود.
این مراسم معنوی با شعار «شب مردان خدا، روز جهانافروز است» هر شب از ساعت ۲۰ در مسجد دانشگاه تهران پذیرای عموم علاقهمندان خواهد بود.
بر اساس این گزارش، در این مراسم، حجتالاسلام والمسلمین قنبریان به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت و سعید حدادیان، مهدی رسولی و حجتالاسلام والمسلمین نعامی به قرائت مناجات شعبانیه میپردازند.
گفتنی است عموم میهمانان برای ورود به دانشگاه، لازم است از دربهای خیابان ۱۶ آذر و قدس مراجعه کنند. همچنین این مراسم بهصورت پخش زنده از طریق نشانی
zil.ink/ashabolhossein_ir در دسترس علاقهمندان خواهد بود.
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