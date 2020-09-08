توصیه وزارت بهداشت به والدین برای واکسیناسیون کودکان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن زهرایی، روز سه شنبه در گفتگوی زنده تلویزیونی با شبکه خبر سیما، به موضوع کاهش پوشش واکسیناسیون در کشور با آمدن بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: به دنبال شیوع کرونا در سراسر جهان، سازمان جهانی بهداشت دستورالعملی را برای ضرورت توجه به واکسیناسیون کودکان تهیه کرد و البته خود ما هم فروردین ماه بود که در همین زمینه دستورالعملی را به مراکز بهداشتی ابلاغ کردیم.
وی با عنوان این مطلب که پایگاههای جامع سلامت و خانههای بهداشت در شهرها و روستاهای کشور آماده ارائه خدمات واکسیناسیون به هموطنان هستند، افزود: آنچه مسلم است، در این مراکز فقط کارکنان بهداشتی حضور دارند و پزشک نیست که بخواهد بیمار ویزیت کند. بنابراین خانوادهها نباید نگران حضور در این مراکز باشند.
زهرایی ادامه داد: البته در این مراکز، پروتکلهای بهداشتی به طور دقیق رعایت میشود و خانوادهها میتوانند بدون هیچ نگرانی، برای واکسیناسیون فرزندان خود اقدام کنند. ضمن اینکه میتوانند با تماس تلفنی، نوبت بگیرند تا دغدغهای بابت ازدحام وجود نداشته باشد.
رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، به واکسن فلج اطفال اشاره کرد و گفت: ترتیب تزریق واکسن فلج اطفال از اهمیت زیادی در ایمن سازی بچهها در مقابل این بیماری دارد. بنابراین، رعایت زمان بندی واکسن باید مورد توجه والدین قرار بگیرد.
زهرایی افزود: برای اینکه کودک در مقابل بیماری مصون و ایمن شود، واکسن باید در دفعات مختلف زده شود و این تصور اشتباه است که برخی والدین فکر میکنند با یکبار واکسن زدن، بچه آنها در مقابل بیماری مصون و ایمن خواهد ماند.
وی تاکید کرد: البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که هر چند رعایت دقیق زمان بندی واکسنها مهم است، اما اگر به تاخیر افتاد نباید فکر کنیم که نباید واکسن را تا نوبت بعدی زد. بلکه در همان زمان که متوجه تاخیر شدهایم، واکسن را زد.
زهرایی، توجه خانوادهها به خصوص والدین دارای فرزند زیر دو سال به زدن واکسنهای بچهها را خواستار شد و گفت: والدین با دیدن کارت واکسن کودک خود میتوانند متوجه شوند که آیا واکسن نزده دارند یا خیر. اگر هم متوجه نمیشوند، میتوانند با مراجعه به مراکز بهداشت محل سکونت خود و نشان دادن کارت واکسن فرزندشان، خیالشان از بابت واکسن بچهها آسوده شود.
وی ادامه داد: انجام واکسیناسیون به شکل مناسب در بدترین شرایط هم جزو اولویتهای وزارت بهداشت است.
رئیس اداره بیماریهای قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، افزود: نکتهای که نباید فراموش کنیم این است که واکسنها برای همه افراد اعم از ایرانی و غیر ایرانی در کشور، به صورت رایگان در تمامی مراکز بهداشتی ارائه میشود.
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