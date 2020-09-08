دریافت 67 MB

امیر دریادار حسین خانزادی در بخش پایانی گفتگوی خود با خبرگزاری مهر تاکید کرد: توسعه تمدن دریایی در سواحل دریای اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران که دست یابی بلاواسطه به دریاهای آزاد را فراهم می‌کند کلید توسعه آینده کشور است. ما از طریق دریا به همه کشورها به جز کشورهایی که در خشکی محصورند دسترسی بلاواسطه داریم، بنابراین موضوع بسیار مهمی در امر اقتصاد است.

وی در پایان درباره بزرگترین آرزوی خود به عنوان یک نظامی گفت: وقتی یک نظامی این لباس را به تن می‌کند بزرگترین آرزویش برقراری امنیت برای کشورش می‌باشد، واینکه هیچ جنگی برای کشورم پیش نیاید، ولی اگر قرار باشد برای کشورم بجنگم انقدر قوی و محکم می‌ایستیم تا شهادت نصیبمان شود.

کد مطلب 5019122
محمد خضریان
  1. فیلم
  2. سیاست
۱۸ شهریور ۱۳۹۹، ۱۸:۵۷

امیر خانزادی در گفتگو با مهر(بخش پایانی)؛

بزرگترین آرزویم برقراری امنیت برای کشورم است

بزرگترین آرزویم برقراری امنیت برای کشورم است

دریادار خانزادی: اگر در گام دوم انقلاب که گام تمدن سازیست به موضوع تمدن دریایی توجه شود قطعاً به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی در رشد و توسعه کشور می‌تواند نقش جدی ایفا کند.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید