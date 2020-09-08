بزرگترین آرزویم برقراری امنیت برای کشورم است

امیر دریادار حسین خانزادی در بخش پایانی گفتگوی خود با خبرگزاری مهر تاکید کرد: توسعه تمدن دریایی در سواحل دریای اقیانوسی جمهوری اسلامی ایران که دست یابی بلاواسطه به دریاهای آزاد را فراهم می‌کند کلید توسعه آینده کشور است. ما از طریق دریا به همه کشورها به جز کشورهایی که در خشکی محصورند دسترسی بلاواسطه داریم، بنابراین موضوع بسیار مهمی در امر اقتصاد است.

وی در پایان درباره بزرگترین آرزوی خود به عنوان یک نظامی گفت: وقتی یک نظامی این لباس را به تن می‌کند بزرگترین آرزویش برقراری امنیت برای کشورش می‌باشد، واینکه هیچ جنگی برای کشورم پیش نیاید، ولی اگر قرار باشد برای کشورم بجنگم انقدر قوی و محکم می‌ایستیم تا شهادت نصیبمان شود.