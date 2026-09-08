کد مطلب 6941254 https://mehrnews.com/x3cZZg ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ کد مطلب 6941254 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵ طائب خطاب به ترامپ: چرا هنوز در هرمز میجنگی؟ رئیس سازمان بسیج گفت: آمریکا باید درباره جنگ با ایران به مردم خود پاسخ دهد؛ چراکه ۶۰ درصد آمریکاییها این جنگ را بیارزش میدانند. کپی شد مطالب مرتبط طائب: ابهت ارتش آمریکا شکست؛ نظم جهانی در حال تغییر است بررسی ابعاد حقوقی حمایت آمریکا از تروریسم و تجزیهطلبی در ایران پیام رئیس سازمان بسیج در پی شهادت ماموستا محمد نزهتی طائب: آمریکا باید به شروطی که در تفاهمنامه است عمل کند طائب: پیروزی در میدان نظامی با پیروزی در میدان روایت تکمیل میشود طائب:میدان نبرد امروز از جبهه نظامی به اقتصاد و افکار عمومی کشیده شد برچسبها حجتالاسلام حسین طائب تنگه هرمز دونالد ترامپ
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