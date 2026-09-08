کد مطلب 6941254
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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

طائب خطاب به ترامپ: چرا هنوز در هرمز می‌جنگی؟

طائب خطاب به ترامپ: چرا هنوز در هرمز می‌جنگی؟

رئیس سازمان بسیج گفت: آمریکا باید درباره جنگ با ایران به مردم خود پاسخ دهد؛ چراکه ۶۰ درصد آمریکایی‌ها این جنگ را بی‌ارزش می‌دانند.

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