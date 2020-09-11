۵ شهرستان لرستان در وضعیت قرمز کرونا/ ۵۱۸ نفر فوت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در لرستان، اظهار داشت: متأسفانه ۵۱۸ نفر بر اثر کرونا از آغاز شیوع این بیماری در لرستان، جان خود را از دست داده‌اند.

وی، گفت: از آغاز شیوع کرونا در لرستان تا کنون ۲۱ هزار و ۵۲۳ نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه هم اکنون ۱۵۳ مبتلا به کرونا در مراکز بهداشتی و درمانی لرستان بستری هستند، بیان داشت: شهرستان‌های الیگودرز، الشتر، خرم آباد، دلفان و بروجرد در وضعیت قرمز و شهرستان‌های ازنا، پلدختر، چگنی، دورود، کوهدشت و رومشکان نیز در وضعیت زرد قرار دارند.