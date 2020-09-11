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۲۲ شهریور ۱۳۹۹، ۰:۳۸

۱۵۳ نفر بستری هستند؛

۵ شهرستان لرستان در وضعیت قرمز کرونا/ ۵۱۸ نفر فوت کردند

۵ شهرستان لرستان در وضعیت قرمز کرونا/ ۵۱۸ نفر فوت کردند

خرم‌آباد- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه پنج شهرستان استان در وضعیت قرمز کرونا قرار دارند، گفت: متاسفانه تا کنون ۵۱۸ نفر به دلیل ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نیکبخت شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت شیوع کرونا در لرستان، اظهار داشت: متأسفانه ۵۱۸ نفر بر اثر کرونا از آغاز شیوع این بیماری در لرستان، جان خود را از دست داده‌اند.

وی، گفت: از آغاز شیوع کرونا در لرستان تا کنون ۲۱ هزار و ۵۲۳ نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه هم اکنون ۱۵۳ مبتلا به کرونا در مراکز بهداشتی و درمانی لرستان بستری هستند، بیان داشت: شهرستان‌های الیگودرز، الشتر، خرم آباد، دلفان و بروجرد در وضعیت قرمز و شهرستان‌های ازنا، پلدختر، چگنی، دورود، کوهدشت و رومشکان نیز در وضعیت زرد قرار دارند.

کد مطلب 5021449

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