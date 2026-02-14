پیوند تولیدات علمی حوزه با حل مسائل نظام اسلامی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر شنبه در بیستوهفتمین همایش کتاب سال حوزه و نهمین جشنواره مقالات حوزه، با اشاره به سابقه نزدیک به سه دهه برگزاری این رویداد اظهار کرد: استمرار این همایش طی ۲۷ سال گذشته نشان میدهد، حوزه علمیه در مسیر تولید علم و پژوهش گامهای استوار و پیوستهای برداشته و امروز این حرکت به مرحلهای رسیده که نیازمند بازتعریف مأموریتها و افقهای جدید است.
وی افزود: برگزاری همزمان جشنواره مقالات حوزه در کنار کتاب سال، نشانهای از اهتمام جدی به تقویت فرهنگ پژوهش در سطوح مختلف است و این روند، نویدبخش آیندهای روشن برای حوزههای علمیه خواهد بود، که در آن روزآمدی و کارآمدی، دو شاخص اصلی حرکت علمی حوزه محسوب میشود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به تأکیدات بنیانگذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت روزآمد شدن حوزه تصریح کرد: امروز حوزه نمیتواند تنها به وظایف سنتی خود بسنده کند، جامعه در حال تحول است و متناسب با این تحولات، نیازهای جدیدی شکل گرفته که پاسخگویی به آنها وظیفهای اجتنابناپذیر برای نهاد فقاهت است.
وی ادامه داد: رسالت اصلی انبیای الهی تقویت بنیه فکری و فرهنگی جوامع بشری بوده و. پیامبران آمدند تا جامعه را از رکود بیرون آورند و مسیر رشد عقلانی را هموار سازند. مبارزه با جهل، جهالت و جاهلیت در صدر مأموریتهای آنان قرار داشت و امروز نیز حوزههای علمیه باید در همین مسیر حرکت کنند و پرچم مقابله با ناآگاهی را برافراشته نگه دارند.
آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه هر اقدامی که به ارتقای سطح آگاهی عمومی و افزایش قدرت تعقل جامعه بینجامد، شایسته تقدیر است، گفت: تقویت فرهنگ کتابخوانی و حمایت از تولید آثار فاخر علمی، سرمایهگذاری برای آینده فکری کشور است و این مهم باید به عنوان یک اولویت راهبردی مورد توجه مسئولان فرهنگی قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجلیل از دو شخصیت علمی در این همایش اظهار کرد: بزرگداشت چهرههای برجسته علمی، علاوه بر پاسداشت تلاشهای فردی آنان، الگوسازی برای نسل جوان پژوهشگر حوزه است و علم زمانی اثرگذار خواهد بود که با تواضع، اخلاص و دغدغهمندی اجتماعی همراه شود.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تأکید بر لزوم عبور از رویکرد صرفاً پذیرش و داوری آثار افزود: نباید به این بسنده کنیم که فراخوانی منتشر شود و آثار ارسالشده پس از داوری رتبهبندی شوند و دبیرخانه کتاب سال حوزه باید گامی فراتر بردارد، ظرفیتهای علمی را شناسایی کند و از صاحبان قلم دعوت کند تا متناسب با نیازهای روز جامعه و نظام اسلامی به تولید اثر بپردازند.
وی با اشاره به ضرورت مسئلهمحوری در پژوهشهای حوزوی تصریح کرد: امروز نظام اسلامی با مسائل متعددی در عرصههای اقتصادی، بانکی، فرهنگی و اجتماعی مواجه است و آثار علمی باید بتوانند در حل این مسائل نقشآفرینی کنند و کتاب برگزیده زمانی شایسته تقدیر است که دردی از جامعه را درمان کند و گرهی از کار نظام بگشاید.
حسینی بوشهری با بیان اینکه حوزه امروز با حوزه گذشته تفاوت دارد، ادامه داد: در گذشته تمرکز بر تبیین وظایف فردی بود، اما امروز اداره حکومت اسلامی و پاسخ به مطالبات بینالمللی نیز در دستور کار قرار دارد و تشنگان معارف اسلامی در خارج از کشور چشم انتظار تولیدات علمی حوزه هستند و این مسئولیت را سنگینتر میکند.
وی با تبیین ضرورت دقت در فرآیند مسئلهیابی گفت: پیش از ارائه راهحل باید مسئله به درستی شناخته شود و باید مشخص شود چه موضوعی نیازمند حل است، ریشههای شکلگیری آن چیست، در چه بستر اجتماعی و فرهنگی پدید آمده و آیا مسئلهای بنیادین و پایدار است یا مقطعی و محدود و تنها پس از این مرحله است که میتوان با روشی منطقی و مستند به ارائه پاسخ پرداخت.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ابراز نگرانی از وضعیت نشر و چاپ آثار علمی اظهار کرد: افزایش هزینههای تولید کتاب و مشکلات حوزه کاغذ سبب شده برخی مؤلفان نتوانند آثار خود را در تیراژ مناسب منتشر کنند و حتی ناچار شوند برای چاپ به خارج از کشور مراجعه کنند و تداوم این روند میتواند در بلندمدت به کاهش سهم حوزههای علمیه در تولید رسمی آثار مکتوب بینجامد.
وی افزود: کتاب نیاز روح جامعه است، همانگونه که نان نیاز جسم انسان است و اگر حمایتهای لازم از نویسندگان و ناشران صورت نگیرد، شور و نشاط فضای نشر کاهش مییابد و این امر به زیان فرهنگ عمومی کشور خواهد بود.
حسینی بوشهری همچنین بر ضرورت نقشآفرینی فعال حوزه در مواجهه با شبهات تأکید کرد و گفت: کتاب سال حوزه باید سنگری برای پاسداری از ارزشها و پاسخ به هجمههای فکری باشد و حوزه باید پیش از گسترش شبهات، آنها را شناسایی و پاسخهای مستدل و علمی ارائه کند تا جامعه در برابر جریانهای انحرافی مصون بماند.
وی با تأکید بر پیوند میان تولیدات علمی حوزه و ساختار اجرایی کشور اظهار کرد: نمیتوان حوزه را از بدنه نظام جدا دانست و آثار علمی باید به مراکز تصمیمسازی منتقل شود و در سیاستگذاریها مورد استفاده قرار گیرد. اگر این ارتباط برقرار نشود، بخشی از ظرفیت عظیم علمی حوزه مغفول خواهد ماند.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان همایش کتاب سال حوزه و فعالان عرصه پژوهش، ابراز امیدواری کرد که حوزههای علمیه قم و نجف اشرف با تقویت تولیدات علمی مسئلهمحور، در مسیر اعتلای فرهنگ اسلامی و پاسخگویی به نیازهای جهان اسلام گامهای بلندتری بردارند و زمینهساز تعالی جامعه اسلامی باشند.
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