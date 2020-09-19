پرداخت ۱.۲هزارمیلیاردریال وام به تولیدکنندگان اقلام بهداشتی کرونا

اصغر نوراله زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد جزئیات حمایت از کسب و کارهای مرتبط با تولید اقلام و تجهیزات مقابله با کرونا، اظهار داشت: برای کمک به شرکت‌های تعاونی تولیدکننده ملزومات مقابله با کرونا، مقرر شد صندوق کارآفرینی امید حمایت اعتباری از این واحدها را در دستور کار قرار دهد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید افزود: در همین راستا با هماهنگی بانک توسعه تعاون، برای تمامی بنگاه‌های تعاونی که محصولات بهداشتی تولید کنند یک خط اعتباری ۵۰ میلیارد تومانی از سوی صندوق و یک خط اعتباری ۵۰ میلیارد تومانی دیگر از سوی بانک توسعه تعاون اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه این تسهیلات به صورت سرمایه در گردش در اختیار شرکت‌های تعاونی قرار گرفته است، ادامه داد: برای این خط اعتباری استثنایی نداشتیم و به همه تعاونی‌های تولیدکننده محصولات بهداشتی مقابله با کرونا همچون البسه بیمارستانی، دستکش، ماسک، شوینده، ضدعفونی کننده، گان و … اختصاص یافت.

نوراله زاده گفت: تاکنون بخش زیادی از این ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و ما نتیجه آن را در میزان تولیدات شاهد هستیم به گونه‌ای که مدتی است مردم در دسترسی به محصولات بهداشتی مشکلی ندارند و با کمبود مواجه نیستند. حتی بسیاری از این تعاونی‌های تولیدی، توان صادرات این محصولات را هم پیدا کرده اند.

وی اظهار داشت: همچنین در یک اقدام حمایتی دیگر، به کارگاه‌های غیر از تعاونی که تولیدکننده محصولات بهداشتی مقابله کرونا هستند، ۲۶ میلیارد تومان وام اختصاص داده ایم.