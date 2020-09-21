کشف ۲۱۴ کیلوگرم تریاک با هدایت اطلاعاتی پلیس گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد سعید فاضل دادگر اظهارکرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر گلستان پس از یکسری اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی دو نفر از سوداگران مرگ در استان کرمان شدند.

وی افزود: طی بررسی های پلیس مشخص شد متهمان قصد جابجایی مواد افیونی با یک دستگاه وانت در محورهای مواصلاتی شهرستان بم را دارند که بلافاصله مراتب به پلیس آن شهرستان اطلاع داده شد.

دادگر تصریح کرد: با سرعت عمل و رصد دقیق پلیس، خودرو مورد نظر شناسایی و در عملیاتی موفقیت آمیز متوقف شد که ماموران موفق شدند در بازرسی از آن ۲۱۴ کیلو تریاک کشف کنند.

فرمانده انتظامی گلستان خاطرنشان کرد: در این عملیات دو متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.