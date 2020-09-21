مطالعه انسان شناختی تجربه زیسته زنان از زلزله سرپل ذهاب انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حسن زاده رئیس پژوهشکده مردم شناسی درباره این طرح گفت: زلزله به لحاظ گستره تأثیراتی که بر زندگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی افراد دارد و همچنین حجم انبوه تغییرات اجتماعی که به دنبال می‌آورد، متغیر مهمی در تحول حیات اجتماعی جوامع محسوب می‌شود.

او با اشاره به این نکته که پیامدهای اجتماعی فاجعه بر اساس سن، جنسیت، طبقه اقتصادی و اجتماعی متفاوت است و کودکان، زنان و افراد کم درآمد، آسیب بیشتری در گروه آسیب دیدگان فاجعه را تجربه می‌کنند تصریح کرد: پژوهش حاضر به مطالعه انسان شناختی تجربه زیسته زنان از زلزله پرداخته و نتایج مهمی را جهت به کارگیری در مرحله پیش از بحران با توجه بحران خیز بودن ایران به دست آورده است.

مینو سلیمی مجری این طرح نیز در ادامه گفت: مطالعه حاضر پژوهشی مردم شناسی است که با هدف درک تجربه زیسته زنان سرپل ذهاب از زلزله انجام شده است.

او افزود: مطالعه تجربه زیسته زنان و توجه به کارکرد مثبت آنان در جامعه و اعتماد و مشارکت دادن آنان در جریان بازسازی‌های اجتماعی، فرهنگی جامعه فاجعه دیده می‌تواند به صورت چشمگیری مؤثر باشد زیرا آن‌ها بخشی از یک شبکه روابط اجتماعی فعالی هستند که خبر یا اطلاعیه هشدار را از طریق کانال‌های غیررسمی دریافت می‌کنند.

سلیمی خاطرنشان کرد: به این ترتیب زنان می‌توانند هم گیرنده و هم انتقال دهنده خوبی برای پیام‌های هشدار، ایمنی و بازسازی‌های اجتماعی و فرهنگی در برابر خطرات ناشی از زلزله تلقی شوند.

او اظهار داشت: زنان می‌توانند در ایجاد فرهنگ ایمنی و بازسازی زودهنگام جامعه فاجعه دیده در جامعه فعالیت‌های پیشگیرانه و ضروری پس از بحران‌های طبیعی به ویژه زلزله نقش‌های مهمی را ایفا نمایند.

این پژوهشگر افزود: زنان در شهر زلزله زده سرپل ذهاب، از ریسک آسیب پذیری بالاتری در قیاس با مردان برخوردارند و معرفت به کم و کیف این آسیب پذیری و بسترهای شکل گیری و تداوم آن ضرورت انجام دادن مطالعه در این زمینه را نشان می‌دهد.

مجری طرح افزود: با عنایت به چنین ملاحظاتی در خصوص وضعیت زنان در هنگام بروز سوانح و میزان آسیب پذیری آنان از یک سو و شیوه بهینه مدیریت ریسک این سوانح با هدف کاهش میزان آسیب پذیری زنان و بهره‌گیری از مطالعاتی که تجربه زیسته زنان را مورد مطالعه قرار داده ضروری است.

وی خاطر نشان کرد که این پژوهش نشان داد: در سرپل-ذهاب زنان شرایط بسیار سختی را سپری می‌کنند و بی هویتی زنان پس از زلزله و عدم انطباق آنان با وضعیت پس از زلزله از مسائل عمده زنان است.

سلیمی در پایان یادآور شد: اگر به تمام شرایط موجود از بین رفتن حریم خصوصی و زندگی در کانکس‌ها را اضافه کنیم در یک کلام می‌توان گفت ما شاهد نابه‌سمانی اجتماعی، روانی در این مناطق هستیم.