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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۱:۲۴

همزمان با هفته دفاع مقدس انجام می شود؛

پخش ویژه برنامه «اربعین حماسه» از رسانه ملی

پخش ویژه برنامه «اربعین حماسه» از رسانه ملی

ویژه برنامه «اربعین حماسه» از تولیدات مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسلامی در هفته دفاع مقدس از شبکه‌های سیما پخش خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با چهلمین سالگرد آغاز دفاع مقدس، ویژه برنامه «اربعین حماسه» با محوریت بیان روایت‌های کوتاه و اثرگذار از حماسه، ایثار و از جان گذشتگی‌های شهدا و رزمندگان دفاع مقدس با حضور راویان مطرح دفاع مقدس تهیه و تولید شده است.

از جمله مهمانان این برنامه می‌توان از حاج حسین یکتا، سردار قاسم صادقی، حاج حسین کاجی، حاج محمد احمدیان، حاج علی حسنی، حاج حمید پارسا، امیرسرتیپ غلامحسین دربندی و حجت‌الاسلام روح الله ترابی نسب نام برد.

این ویژه برنامه از تولیدات حمایتی مرکز رسانه سازمان تبلیغات اسلامی تهیه شده است و تولید این گونه برنامه سازی تداوم خواهد یافت.

برنامه تلویزیونی اربعین در ایام چهلمین سال دفاع مقدس از شبکه‌های مختلف رسانه ملی پخش گردد.

کد مطلب 5029090
ساناز باقری راد

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