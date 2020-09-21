پخش مستند ۲ قسمتی «ساعت ۱۶۸» از آنتن شبکه یک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، مستند «ساعت ۱۶۸» به نویسندگی و کارگردانی پویان افشین نژاد در ۲ قسمت ٣٠ دقیقه ای و با محوریت نقش یگان های مختلف ارتش در هفته اول جنگ که مهمترین برهه زمانی جنگ است به نمایش در می آید.

در این مستند جمعی از فرماندهان ارتش مانند امیر سرتیپ مفید، شاهین راد، بختیاری، نمکی و فضل الله افشین جلوی دوربین آمده اند و به بررسی روزهای دفاع مقدس از نگاهی دیگر پرداخته اند.

در این مستند که نامش برگرفته از ساعات یک هفته است به چگونگی عدم سقوط خوزستان علی رغم شعار و هدف اصلی صدام و ارتش عراق پرداخته شده است.

فرهاد قائمیان گوینده متن روایت های این مستند است و این مجموعه به تهیه کنندگی ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران ساخته می شود.

امروز دوشنبه ۳۱ شهریور قسمت اول و فردا سه شنبه اول مهر قسمت دوم این مستند حدود ساعت ۱۷ عصر از شبکه یک سیما روی آنتن می رود.

افشین نژاد در کارنامه خود مستندهای «تابستان ۵۹»، «آنها هشت نفر بودند»، «مصطفی»، «پنج خاطره پنج قهرمان» و «روز چهل و هفتم» را دارد.