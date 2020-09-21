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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۹:۱۲

موسوی:

تأیید صحت انتخابات مرحله دوم مجلس به استانداری ها ابلاغ شد

تأیید صحت انتخابات مرحله دوم مجلس به استانداری ها ابلاغ شد

دبیر و سخنگوی ستاد انتخابات کشور، از ابلاغ مراتب تأیید صحت انتخابات در کل حوزه های مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی به استانداری ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید اسماعیل موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: مراتب تأیید انتخابات مرحله دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مرکز حوزه های انتخابیه «لنجان»، «سمیرم»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره»، «اهواز، باوی، حمیدیه و کارون»، «زنجان و طارم»، «بیجار»، «کرمانشاه»، «اسلام آباد غرب و دالاهو» و «کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان» به استانداری های ذیربط ابلاغ گردید.

موسوی ضمن تشکر از کلیه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات خصوصاً استانداران و فرمانداران و بخشداران، روسا و اعضای ستادهای انتخابات استانها، کارشناسان انتخابات و فناوری و بازرسان که در برگزاری انتخابات نقش برجسته ای داشتند افزود: هیاتهای اجرایی مراکز حوزه های انتخابیه، پس از تهیه صورتجلسه پایان انتخابات، نسبت به تنظیم و صدور اعتبارنامه ۱۰ منتخب حوزه‌های مذکور اقدام می کنند.

گفتنی است، انتخابات مرحله دوم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، روز جمعه مورخ ۲۱/‏۰۶/‏۹۹‬ در ۱۰ حوزه انتخابیه در ۲۳ شهرستان برگزار شد.

کد مطلب 5029667

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