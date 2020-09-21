تنها راه تعامل با ملت ایران احترام به عظمت فرهنگ و تمدن ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی ایران به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی پیامی را به شرح زیر در فضای مجازی منتشر کرد:

هفته گرامیداشت دفاع مقدس یادآور مجاهدت‌های شیرزنان و پولادمردان ایران اسلامی جهت صیانت و حراست از حریم مقدس مادر میهن است.

فداکاری و عظمت ملت ایران در تاریخ انقلاب اسلامی بر جهانیان ثابت کرده است که سیاست قلدرمآبانه و یکجانبه گرایانه ره به جایی نخواهد برد و چهار دهه مقاومت هوشمندانه ایران اسلامی در برابر انواع تحریم‌ها و تهمت‌ها بیانگر این واقعیت است که تنها راه تعامل با ملت تمدن‌ساز ایران احترام به عظمت فرهنگ و تمدن ایران زمین، و گفتگو و تفاهم بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت است. هفته دفاع مقدس گرامی باد.