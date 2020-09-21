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۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ۲۰:۴۸

پیام سازمان انرژی اتمی ایران؛

تنها راه تعامل با ملت ایران احترام به عظمت فرهنگ و تمدن ایران است

تنها راه تعامل با ملت ایران احترام به عظمت فرهنگ و تمدن ایران است

سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد: چهار دهه مقاومت در برابر انواع تحریم‌ها بیانگر این واقعیت است که تنها راه تعامل با ملت ایران احترام به عظمت فرهنگ و تمدن ایران زمین و گفتگو و تفاهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان انرژی اتمی ایران به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی پیامی را به شرح زیر در فضای مجازی منتشر کرد:

هفته گرامیداشت دفاع مقدس یادآور مجاهدت‌های شیرزنان و پولادمردان ایران اسلامی جهت صیانت و حراست از حریم مقدس مادر میهن است.

فداکاری و عظمت ملت ایران در تاریخ انقلاب اسلامی بر جهانیان ثابت کرده است که سیاست قلدرمآبانه و یکجانبه گرایانه ره به جایی نخواهد برد و چهار دهه مقاومت هوشمندانه ایران اسلامی در برابر انواع تحریم‌ها و تهمت‌ها بیانگر این واقعیت است که تنها راه تعامل با ملت تمدن‌ساز ایران احترام به عظمت فرهنگ و تمدن ایران زمین، و گفتگو و تفاهم بر اساس سه اصل عزت، حکمت و مصلحت است. هفته دفاع مقدس گرامی باد.

کد مطلب 5029724

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۵۲ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      همچنین باید بدانند که اگر میخواهند با ما وارد تعامل شوند لازم است با رویکردی راهبردی با ما تعامل کنند و به تعهدات خود عمل کنند و فکر نکنند ایران کشوری ضعیف است بتوانند چیزی بر ما تحمیل کنند
    • علی IR ۲۲:۵۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
      0 0
      پاسخ
      اگر با ما تعاملی استراتژیک کنند و تاکتیکی عمل نکنند و اجازه دهند ایران در معادلات جهانی به عنوان یک قدرت جهانی وارد شود ما میتوانیم نقش مثبتی در جهان و منطقه ایفا کنیم در هر زمینه امنیتی، اقتصادی و...

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