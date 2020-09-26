به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر نماینده ولی فقیه در سیستان‌وبلوچستان، آیت الله مصطفی محامی در نشست با هیأت امنای دانشگاه ولایت ایرانشهر که از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد، اظهار داشت: یکی از کارهای پسندیده‌ای که دولتمردان در این استان انجام دادند توسعه دانشگاه‌های منطقه بوده که دانشگاه ولایت ایرانشهر هم از جمله این دانشگاه‌هاست.

امام جمعه زاهدان با اشاره به لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در دانشگاه‌ها برای توسعه کمی و ارتقای کیفی، خاطرنشان کرد: گسترش آموزش‌ها و پژوهش‌های مورد نیاز سیستان و بلوچستان و همچنین راه‌اندازی رشته‌های مرتبط با ظرفیت‌های استان، ضرورت دارد.

عضو هیأت علمی جامعه المصطفی گفت: دانشگاهیان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های استان حضور فعال‌تری در عرصه اجتماع داشته باشند تا جامعه ما اثربخشی دانشگاه‌ها را هم در بخش فارغ‌التحصیلان و هم در بخش انجام پژوهش‌های مورد نیاز منطقه احساس کنند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در امور اهل سنت سیستان و بلوچستان جهت دهی به پایان‌نامه دانشجویان و استفاده از ظرفیت این پایان‌نامه‌ها در رابطه با نیازمندی‌های استان را مؤثر عنوان کرد و افزود: اساتید و اعضای هیأت علمی برای اثربخشی در جامعه با پرداختن به امور پژوهشی متناسب با نیازهای استان، آسیب‌های موجود را شناسایی و با کارشناسی و کار علمی دقیق راهکارهایی ارائه دهند.

امام جمعه زاهدان اظهار داشت: تقویت ارتباطات علمی داخلی و خارجی چه در سطح اساتید و اعضای هیأت علمی و چه پذیرش دانشجویان غیر ایرانی با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و مرز مشترک با دو کشور همسایه باید از اولویت‌های دانشگاه ولایت ایرانشهر باشد.