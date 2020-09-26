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۵ مهر ۱۳۹۹، ۱۱:۲۵

مدیرکل بنیاد مسکن گیلان خبر داد:

خسارت ۱۰ میلیاردی سیل به راه و منازل روستایی شهرستان تالش

خسارت ۱۰ میلیاردی سیل به راه و منازل روستایی شهرستان تالش

رشت- مدیرکل بنیاد مسکن گیلان گفت: سیل بیش از ۱۰ میلیارد تومان به راه ها و منازل روستایی شهرستان تالش خسارت وارد کرده است.

محمد اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بررسی کارشناسان اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان از مناطق سیل زده در شهرستان تالش، اظهار کرد: بر اساس این بررسی‌ها ۱۰ واحد مسکونی به صورت کامل تخریب شده است.

وی با بیان اینکه ۳۰ واحد مسکونی نیز نیازمند تعمیر هستند، گفت: بیش از ۲۰۰ واحد مسکونی نیز دچار آبگرفتگی شده که در حال بررسی هستیم که چه تعداد نیازمند تعمیر و بازسازی و چه تعداد نیازمند اعطای اثاثیه منزل و معیشتی هستند.

مدیر بنیاد مسکن گیلان در ادامه با اشاره به وضعیت راه‌ها و معابر روستایی شهرستان تالش، افزود: در حال حاضر ماشین آلات در حال بازگشایی برخی مسیرها و معابر روستایی هستند.

وی با بیان اینکه ۲۵ کیلومتر از معابر ۱۰۰ روستای شهرستان تالش اعم از طرح هادی و آسفالت دچار آسیب و خسارت شده است، گفت: در مجموع به راه و منازل روستایی تالش بیش از ۱۰ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

کد مطلب 5032983

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