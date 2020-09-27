به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح نمایشگاه دائمی توانمندی‌های راهبردی نیروی هوافضای سپاه صبح امروز(یکشنبه) با حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه و سردار امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه برگزار شد.

در این نمایشگاه دستاوردهای موشکی این نیرو از جمله موشک نازعات، سیمرغ، خرمشهر، شهاب ۳، فاتح F و A، سفیر فجر، نازعات، سجیل، ذوالفقار، طائر دو و سه، سام ۶، دزفول، سامانه‌های پدافندی سوم خرداد، طبس، اچ کیو ۲، قدیر، کاشف، مطلع الفجر ۱ و ۲، کاوش و مرکز فرماندهی و کنترل پدافند هوایی (مرفوک)، سامانه شبیه‌ساز توپ ۲۳ و دوش پرتاب میثاق ۲ در معرض نمایش قرار دارند.

سامانه کن پرتاپ(اولین سامانه موشکی زمین به زمین کن پرتاپ ایران)، سامانه موشک فضایی(اولین سامانه پرتابگر متحرک ماهواره‌بر)، سامانه ذوالفقار(اولین موشک دو فروندی ایرانی)، سامانه موشکی خیبر، سامانه موشک تند ۶۹ و ماهواره‌برهای سفیر، فجر و سیمرغ از جمله دستاوردهایی است که در این نمایشگاه به نمایش درآمده است.

همچنین در این نمایشگاه موشک‌های قیام، اسکاد، قدر، نازعات، هرمز، خلیج فارس، دزفول و زهیر به نمایش درآمدند و پهپادهای مهاجر ۲، تلاش، صاعقه، مهاجر ۴، ابابیل ۲، کرار، سایه، شاهد ۱۲۵، شاهد ۱۲۱، شاهد۱۹۱، شاهد ۱۶۱، شاهد ۱۷۱ و شاهد ۱۲۹ در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفتند.

همچنین در بخشی از این نمایشگاه، پهپادهای جاسوسی ساقط شده توسط نیروهای مسلح کشورمان نیز به نمایش گذاشته شده است.

رونمایی از موشک بالستیک دریایی «ذوالفقار بصیر» با برد ۷۰۰ کیلومتر

در جریان آیین افتتاح نمایشگاه دائمی توانمندی های نیروی هوافضای سپاه از نسل جدیدی از موشک ذوالفقار تحت عنوان «ذوالفقار بصیر» برای اولین بار به نمایش درآمد.

این موشک که از خانواده موشک‌های ذوالفقار است، با برد ۷۰۰ کیلومتر قابلیت هدف قرار دادن اهداف در دریا را دارد.

پیش از این برد موشک‌های بالستیک دریای ایران تا ۳۰۰ کیلومتر با موشک خلیج فارس و هرمز اعلام شده بود که اکنون با نمایش این نسخه از موشک ذوالفقار به ۷۰۰ کیلومتر افزایش یافته است.