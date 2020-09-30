صدور مجوز برای جذب بورسیه ها مازاد بر ظرفیت دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمدی در نشست خبری فراخوان بورسیه های بلاتکلیف دانشگاه‌ها که امروز در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، گفت: موضوع جذب و بورسیه ها به آیندگان کشور مرتبط است.

وی ادامه داد: بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص بورسیه ها، محمد علی کی نژاد رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع را دردستور کاری خود قرار داد و با روسای تک تک دانشگاه ها برای جایابی بورسیه های بلاتکلیف مذاکره کرد.

دبیر هیأت عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: تعدادی از این بورسیه ها به دانشگاه آزاد معرفی شدند و تعدادی هم بلاتکلیف هستند که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز پیگیر موضوع است.

وی ادامه داد: هیات عالی جذب برای جایابی فراخوان هایی را برگزار کرده است که بورسیه ها می توانند مراجعه کنند همچنین دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزیر علوم و رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جایابی بورسیه ها توافق کرده اند.

وی ادامه داد: اگر دانشگاهی اعلام نیاز کرده باشد و در طول زمانی که بورسیه خود دانشگاه مشغول تحصیل بوده فرد دیگری را جذب کرده باشد، به این دانشگاه اجازه داده می شود، علاوه بر ظرفیتی که دارد، مجوز ردیف استخدام برای جذب بورسیه خود از سازمان امور استخدامی دریافت کند.