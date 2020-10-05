خبرگزاری مهر، گروه بینالملل- مریم خرمائی: صبح جمعه بود که خبر ابتلایش به کووید ۱۹، آمریکا را تکان داد. پسرش به مردم گفت که برای پدرم دعا کنید. رقیب انتخاباتیاش تمامی تبلیغات منفی را که علیه او انجام میداد؛ متوقف کرد و اکنون، چهار روز است که رسانههای جهان اخبار مربوط به وضعیت جسمانی رئیسجمهور آمریکا را پوشش میدهند.
خیلیها کرونایی شدن دونالد ترامپ را ناشی از عدم رعایت نکات بهداشتی میدانند؛ بعضیها هم درباره مراسم تدفینش خیالپردازی میکنند و برای اداره آمریکای بدون او سناریو میچینند. اما پزشکهای کاخ سفید میگویند که حال او خوب است یا به عبارت دیگر «بهتر شده» و همین تک جمله ساده مقدمهای میشود برای گمانهزنیهای بیشتر درباره وخامت حال مردی که تا همین دیروز کرونا را جدی نمیگرفت اما اکنون از داخل بیمارستان نظامی «والتررید» خطاب به هوادارنش پیام میدهد: خیلی چیزها درباره کرونا یاد گرفتم. اینجا یک مدرسه واقعی است. نه اینکه فقط از روی کتاب مدرسه روخوانی کرده باشم؛ بلکه آن را فهمیده و درک کردم!
به همین سادگی تمام شد؛ همه آن شایعاتی که سر زبانها انداخته بود از اینکه کووید ۱۹ یک آنفلوآنزای ساده است تا تزریق ضدعفونیکننده و مسخره کردن «جو بایدن» رقیب دموکراتی که از فاصله ۲۰۰ متری هم ماسک میزند و البته بخشیدن بیماری که لب مرز زندگی ایستاده، کار چندان دشواری به نظر نمیرسد.
خیلیها میگویند ترامپ بدحالتر از آن چیزی است که کاخ سفید القا میکند؛ خیلیهای دیگر هم میگویند او آن قدرها هم که شلوغش کردهاند؛ بیمار نیست و دنبال آن بوده که یک ماه مانده به برگزاری رقابت ریاستجمهوری ۳ نوامبر (۱۳ آبان)، شرایط را به نفع خود تغییر دهد.
اما فارغ از این گمانهزنیها که او راست میگوید یا دروغ، جای این پرسش باقی است که ابتلای ترامپ به کرونا چه تبعات مثبت یا منفی روی کارزار انتخاباتی او دارد؟ آیا در تغییر نظر آنهایی که هنوز درباره اینکه رأی خود را به سبد کدام نامزد انتخاباتی بیندازند و مردد هستند؛ تأثیری داشته است؟
کرونا از میانه کارزار ۲۰۲۰، به دلیل تبعات اجتماعی-اقتصادی که داشت؛ یکی از فاکتورهای مهم انتخاباتی بود حال آنکه با سرایت به ترامپ، اهمیت آن در تعیین نتیجه انتخاباتی آمریکا بیشتر هم شده است.
ابتلاء به یک ویروس؛ بدبیاریهای سیاسی
به کنایه میگویند که ابتلای ترامپ به کرونا همان سورپرایز اکتبر است که وعدهاش را داده بود؛ خبر شگفتآوری که قرار است وزنه انتخابات را به نفع حزب جمهوریخواه سنگین کند. اما، این بیماری لزوماً به نفع رئیسجمهور آمریکا نیست چراکه بار دیگر توجه عموم را به نحوه مقابله او با کووید ۱۹ و ناکامی در مهار آن جلب کرده است.
این بیماری به معنای لغو همه گردهماییهای انتخاباتی ترامپ به ویژه در ایالات کلیدی است که از تعداد بسیار بالای رایدهندگان مردد برخوردار است- همانهایی که تا دقیقه ۹۰ در دوراهی انتخاب بین دو نامزد دموکرات و جمهوریخواه گیر کردهاند. درحالی که بایدن از امروز دوشنبه با سفر به «فلوریدا» بخت خود را برای جلب نظر مساعد این قشر از رایدهندگان میآزماید؛ ترامپ اوقات خود را در بیمارستان سپری میکند و در بهترین حالت ممکن، از پشت شیشه اتومبیل برای هوادارانش دست تکان میدهد.
طبق نظرسنجی رویترز، ۶۵ درصد از مردم آمریکا از جمله ۹ نفر از هر ۱۰ دموکرات و ۵ نفر از هر ۱۰ جمهوریخواه، بر این باور هستند که رعایت مسائل بهداشتی، احتمال ابتلای ترامپ به کرونا را کم میکرد
اگرچه احتمال میرود ترامپ امروز دوشنبه از بیمارستان مرخص شود؛ ولی طبیعت غیرقابل پیشبینی کووید ۱۹، اضافهوزن و کهولت سن او (۷۴ سال)، نگرانی جمهوریخواهان را از تغییر حال ناگهانی وی برطرف نمیکند و این میتواند به قیمت لغو ۲ مناظره بعدی تمام شود. به این ترتیب، رئیسجمهور آمریکا فرصت مانور دادن روی دستاوردهای اقتصادی و لاف زدن درباره عملکرد سیاست خارجی از جمله توافق عادیسازی روابط امارات / بحرین با رژیم صهیونیستی را از دست میدهد.
ترامپ دیگر فرصت استفاده از زبان بدن و لحن بیان را برای به وجد آوردن طرفدارانش ندارد. از سوی دیگر، بسیاری او را از بابت عدم استفاده از ماسک و رعایت نکردن فاصله اجتماعی سرزنش میکنند و این میتواند به انجام مقایسه میان او و نامزد دموکرات منجر شود. طبق نظرسنجی رویترز، ۶۵ درصد از مردم آمریکا از جمله ۹ نفر از هر ۱۰ دموکرات و ۵ نفر از هر ۱۰ جمهوریخواه، بر این باور هستند که رعایت مسائل بهداشتی، احتمال ابتلای ترامپ به کرونا را کم میکرد.
ترامپ؛ وقتی از نیمه پر به لیوان نگاه میکند
نرخ مرگ و میر برای گروه سنی ترامپ در کشوری مانند آمریکا که از امکانات درمانی خوبی برخوردار است، ۵ درصد است. این یعنی ترامپ شانس بالایی برای زنده ماندن دارد. همزمان او موفق شده بخش اعظم پوشش رسانهای را به بیماری خود و حواشی آن اختصاص دهد و بازتاب تصویر رقیب دموکرات را در چشم مردم کمرنگ کند.
اگر او از این بیماری جان سالم به در ببرد، بیش از پیش جدیت و کشنده بودن آن را زیر سوال خواهد برد. همزمان، بهبود سریع او، پرانرژی بودن او را به رغم اینکه مردی ۷۴ ساله است؛ پررنگتر جلوه میدهد و این برای بایدن ۷۷ ساله که در مقام مقایسه، بسیار کمرمق تر است، چندان خوشایند نیست.
ابتلای ترامپ به کرونا، کهولت سن رقیب دموکرات را بیشتر به چشم میآورد. بایدن از روز جمعه تاکنون دو بار تست کرونا داده که نشان از نگرانی او از احتمال ابتلاء به این بیماری است. این میتواند به رعایت احتیاط و کاهش سفرهای انتخاباتی او در آستانه رقابت سوم نوامبر منجر شود.
بازگشت ترامپ از مرگ، این شایعه که او نظرکرده است و بعضاً از سوی حامیان کلیسای اوانجلیست (مسیحیت صهیونیسم) مطرح میشود؛ دامن خواهد زد. این میتواند در تغییر نظر رایدهندگان مردد ایالات غرب میانه که اغلب صنعتی یا زراعتمحور هستند تأثیرگذار باشد.
شوک حاصل از بیماری و بهبود ترامپ و در نهایت سورپرایز اکتبر که مردم چشم انتظار آن هستند؛ میتواند تا حدی جمهوریخواهان را به تغییر موازنه قدرت در صحنه انتخاباتی آمریکا دلگرم کند
ابتلای ترامپ به کرونا، حس همدردی جامعه با وی را هرچند به طور گذرا افزایش میدهد و ناخواسته میزان محبوبیت وی را بالا میبرد. این امر در مورد «بوریس جانسون» نخستوزیر انگلیس صادق بود به گونهای که اوج محبوبیتش بعد از آلوده شدن به کووید ۱۹، به ۶۶ درصد رسید اما ظرف سه ماه به ۴۴ درصد افت کرد. اما با توجه به بازه زمانی یک ماههای که تا انتخابات آمریکا مانده، اقبال زوگذر در جلب حمایت احساسی مردم، میتواند به نفع ترامپ تمام شود.
اگرچه پیشتر از تبعات منفی لغو مناظرات انتخاباتی سخن گفتیم؛ چشمانداز این احتمال از نیمه پر لیوان، بسیار متفاوت خواهد بود. با توجه به اینکه بایدن در نخستین مناظره عملکرد بهتری داشت؛ لغو این رویداد سیاسی میتواند به معنای واگذاری تصمیم به افکار عمومی باشد. این اتفاق وقتی مهمتر میشود که بدانیم رتبه ترامپ در زمینه اقتصادی ۱۰ نمره بیشتر از رتبه او در زمینه مهار کرونا است.
نکته آخر
اینکه ترامپ راست میگوید یا دروغ و اینکه کاخ سفید آنقدرها که باید در اعلام وضعیت سلامت او شفاف عمل نمیکند؛ تأثیر چندانی بر نظر رایدهندگان جمهوریخواه یا دموکراتی که تکلیف خود را میدانند؛ نخواهد گذاشت. به عبارت دیگر، بایدن هنوز طرفداران خود را دارد و آنهایی هم که طرفدار ترامپ هستند، به رغم این بیماری و با وجودی که میدانند رئیسجمهور آمریکا از بابت رعایت نکردن فاصله اجتماعی به این حال و روز افتاده، باز هم رأی خود را به سبد او خواهند انداخت. یک ماه باقی مانده تا انتخابات تنها از بابت جلب آرا مردد اهمیت دارد و اینکه چه تعداد از آنها به واسطه همدردی با ترامپ به او رأی خواهند داد هنوز مشخص نیست. اما شوک حاصل از بیماری و بهبود ترامپ و در نهایت سورپرایز اکتبر که مردم چشم انتظار آن هستند؛ میتواند تا حدی جمهوریخواهان را به تغییر موازنه قدرت در صحنه انتخاباتی آمریکا دلگرم کند.
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