شناسایی ۳۹۰۲ بیمار جدید و ۲۳۵ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر دوشنبه در ارتباط تصویری با شبکه خبر سیما، با اعلام اینکه در شبانه روز گذشته ۳۹۰۲ بیمار جدید شناسایی شده‌اند، گفت: تاکنون ۴۷۵ هزار و ۶۷۴ نفر در کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند.

وی از فوت ۲۳۵ بیمار در شبانه روز گذشته خبر داد و افزود: تاکنون ۲۷ هزار و ۱۹۲ نفر در اثر ابتلاء به کرونا جان خود را از دست داده‌اند.

لاری با اشاره به بهبودی ۳۹۲ هزار و ۲۹۳ نفر از بیماران، گفت: در حال حاضر، وضعیت ۴۱۶۷ نفر از بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه، وخیم است.

سخنگوی وزارت بهداشت افزود: تاکنون ۴ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۴۴۵ مورد تست تشخیصی کرونا در کشور انجام شده است.

وی با اعلام اینکه استان‌های تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار دارند، گفت: استان‌های کردستان، هرمزگان، فارس و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.