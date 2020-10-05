۱۲ مدرسه در شهرستان شادگان در دست احداث است

بهزاد جعفر زاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۲ پروژه احداث مدرسه در قالب ۸۴ کلاس درس در سطح شهرستان شادگان در حال احداث است.
وی افزود: برای ساخت این پروژههای آموزشی که توسط اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان احداث شده است، ۲۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی، استانی و نفت هزینه شد.
مسئول نوسازی و تجهیز مدارس شادگان ادامه داد: با تخریب مدارس فرسوده و ساخت مدارس نوساز خوشحالی را در بین دانش آموزان و مردم این شهرستان تقسیم کرده تا بتوانند از استانداردهای آموزشی مطلوبی بهرهمند شوند.
جعفر زاده در پایان با بیان اینکه خیران به عنوان سرمایههای معنوی به رشد و توسعه آموزشی کمک میکنند، گفت: امید است خیران مدرسهساز بیش از گذشته تعامل و همکاری خود را افزایش دهند و باید تلاش کرد تا با شناسایی خیران جدید این افراد را نیز در امر مدرسهسازی سهیم کنیم.
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