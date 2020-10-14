به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ به نقل از منابع آگاه از طرح پنتاگون برای خروج نظامیان این کشور از سومالی خبر داد.
اجرای این طرح میتواند به معنای پایان حضور ۶۵۰ تا ۸۰۰ نظامی آمریکایی در این کشور بحرانزده آفریقای شرقی باشد که از سال ۲۰۰۷ درگیر جنگ با القاعده و الشباب است.
نظامیان آمریکایی در سال ۲۰۱۷ به سومالی اعزام شدند حال آنکه به نظر میرسد سه هفته مانده به انتخابات سرنوشتساز ۲۰۲۰، دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا قصد دارد برای جلب حمایت افکار عمومی، به وعده انتخابات ۲۰۱۶ مبنی بر پایان دادن به جنگهای بیپایان جامه عمل بپوشاند.
گفته میشود که طرح پیشنهادی خروج نظامیان آمریکایی از سومالی، از حمایت همزمان رابرت اوبرایان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مارک اسپر وزیر دفاع و مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش برخوردار است.
این در حالی است که چنین اجماع نظری درباره افغانستان وجود نداشت. چهارشنبه گذشته، اوبرایان اعلام کرد تا اوایل ۲۰۲۱، فقط ۲۵۰۰ نظامی آمریکایی در افغانستان میمانند حال آنکه ساعاتی بعد، ترامپ مدعی شد همه آنها تا کریسمس به خانه برمیگردند!
شتابزدگی ترامپ از آن بابت است که میخواهد از بازگشت نظامیان آمریکایی به عنوان یکی از برگهای برنده خود در قمار انتخاباتی ۲۰۲۰ و در مصاف با جو بایدن دموکرات استفاده کند.
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