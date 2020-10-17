دولتمردان صدای مردم را بشنوند/ نظارت میدانی نمایندگان نمایشی نیست

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید با نظارت‌های میدانی خود مشکلات مردم را حل و فصل کنند، گفت: همان طور که مردم در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی مشارکت می‌کنند، پس از راه یافتن نمایندگان به مجلس هم باید این ارتباط بین مردم و نمایندگانشان در مجلس برقرار باشد.

وی بیان کرد: باید همواره شرایط برای انتقال مشکلات مردم به مسئولان تراز اول به ویژه مسئولان اجرایی کشور وجود داشته باشد تا تصمیمات لازم برای حل مشکلات آنان اتخاذ شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: مردم نباید احساس کنند که حرف‌های آنان از طرف نمایندگانشان شنیده نمی‌شود و بر این اساس نمایندگان مجلس یازدهم به وظایف خود توجه دارند و پای حرف مردم می‌نشینند تا برای حل مشکلات آنان چاره اندیشی کنند.

دولتمردان از نزدیک با مردم گفتگو کنند

پژمانفر افزود: مشکلات مردم باید از سوی دولتمردان هم شنیده شود و آنان باید از نزدیک با مردم گفتگو کرده و در جریان دغدغه‌های آنان قرار گیرند و اگر لازم است لوایحی را برای حل مشکلات مردم به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

وی اظهارداشت: جای تأسف دارد که امروز دولتمردان به مشکلات مردم توجه نمی‌کنند و ارتباط نزدیکی با ملت ندارند و یکی از بزرگترین مشکلات رئیس جمهور آن است که زمینه لازم برای مطرح شدن مشکلات مردم را فراهم نمی‌کند.

نمایندگان مجلس امکان دیدار با رئیس‌جمهور را ندارند

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: نه تنها مردم، بلکه نمایندگان مجلس هم امکان آن را ندارند که مسائل و مشکلات مردم را به رئیس جمهور منتقل کنند و در طول هفت سال گذشته هیچ گاه نمایندگان نتوانستند با رئیس جمهور دیدار داشته باشند تا درباره مسائل مردم با وی به گفتگو بنشینند.

پژمانفر تصریح کرد: در شرایطی که دولت به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کند، نقش نمایندگان مجلس پررنگ‌تر می‌شود و آنان باید بارِ دولت را هم به دوش بکشند.

مجلس به دنبال اقدامات نمایشی نیست

وی گفت: مردم نسبت به عملکرد دولت اعتراض شدیدی دارند و در شرایطی که دولت دست روی دست گذاشته و نمایندگان مجلس از نزدیک با مردم در ارتباط هستند، دولتمردان مجلس را مورد نقد قرار می‌دهند و می‌گویند که این کارها نمایشی است، در حالی که به هیچ وجه نمایندگان چنین هدفی ندارند.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رئیس جمهور و دیگر اعضای کابینه نه فرصتی به مردم می‌دهند تا مشکلاتشان را به صورت مستقیم با آنان در میان بگذارند و نه این فرصت را در اختیار وکلای ملت قرار می‌دهند تا به صورت غیرمستقیم مطالبات مردم را به آنان گوشزد کنند.

دولت دست از تخریب نمایندگان بردارد

پژمانفر با اشاره به اینکه دولت در حل مشکلات مردم کوتاهی کرده و نتوانسته به مطالبات مردم به خوبی پاسخ دهد، گفت: دولتمردان به جای آنکه علیه مجلس هجمه رسانه‌ای به راه بیندازند و نمایندگان را تخریب کنند، بهتر است اقدامات لازم را برای حل مشکلات کشور انجام دهند و اگر جرأت دارند به میان مردم بروند و حرف آنان را بشنوند و اگر هم پس از هفت سال کوتاهی، جسارت لازم برای آنکه بین مردم بروند را ندارند، اجازه دهند نمایندگان کار خود را انجام دهند و پای حرف مردم بنشینند.

وی گفت: در این فرصت باقیمانده دولت باید این امکان را برای نمایندگان مجلس فراهم کند تا مشکلات مردم را به آنان منتقل کند و باید آنان اقدامات لازم را برای برون رفت کشور از مشکلات به ویژه در زمینه اقتصادی انجام دهند.