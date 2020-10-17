نتیجه جلسه کرونایی معاونت علمی و وزارت بهداشت

مهدی قلعه‌نوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص صادرات محصولات مرتبط با کرونا که در شرکت‌های دانش بنیان به تولید می‌رسد، اظهار کرد: همه محصولاتی که در حوزه کرونا توسط شرکت‌های دانش بنیان به تولید می رسند قابلیت صادرات دارند ولی قوانین و مقررات در تحقق این امر تاثیر بسزایی دارد.

رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه همچنین زمانیکه که این بیماری در موج‌های جدید شیوع پیدا می‌کند، تصمیمات وزارت بهداشت در صادرات این محصولات دانش بنیان کرونایی مهم است، گفت: وقتی کرونا فراگیر می‌شود وزارت بهداشت اجازه صادرات را نمی‌دهد و از طرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان صادرات را نخواهد داد. این منع صادرات بجاست چون ممکن است کشور با کمبود مواجه شود.

وی افزود: شرکت‌های دانش بنیان تمام نیازهای مرتبط در داخل را تامین می‌کنند و اگر مازادی باشد می‌توانند صادر کنند؛ اکنون در زمینه کیت‌های تشخیص، مازاد تولید هم داریم که وزارت بهداشت قول داده اجازه صادرات به شرکت‌های تولید کننده کیت را بدهد.

قلعه‌نوی خاطرنشان کرد: طبق قراردادهایی که وزارت بهداشت با شرکت‌های دانش بنیان برای تامین نیاز منعقد کرده، باید تماماً این محصولات تولیدی تحویل داده شود زیرا تامین نیاز ماهانه وزارت بهداشت با این قرارداد برعهده شرکت‌های تولید کننده است. به محض ارائه کامل، قرارداد جدید منعقد می‌شود.

رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری با اشاره به جلسات اخیر وزیر بهداشت و معاون علمی و فناوری گفت: طبق این جلسه، وزیر بهداشت قول صادرات ونتیلاتور و کیت‌های تشخیص را به صورت محدود داده‌اند. این اجازه صادرات برای زمانی است که شرکت‌ها تولیداتشان رو به افزایش باشد.

وی با اشاره به نگرانی وزارت بهداشت در تامین نیازهای مردم کشور در این بحران و در موج سوم کرونا گفت: بالاخره این نگرانی وزارت بهداشت به جا است و این وزارتخانه در تعامل با شرکت‌های دانش بنیان توانسته به خوبی عمل کند.

رئیس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ادامه داد: در این میان لازم است که وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همکاری‌هایی داشته باشد.