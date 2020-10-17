اهدای ۵۰ هزار جلد کتاب توسط اصفهانیها در«بحار کتاب؛ انوار دانایی»

امیر هلاکویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره‌های کتابخوانی از ابتدای سال تاکنون در استان اصفهان اظهار داشت: برگزاری دهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در سطح ملی برگزار شد؛

وی افزود: دومین جشنواره «بحار کتاب، انوار دانایی» هم با وجود تمام محدودیت‌های کرونایی، با اهدای بیش از ۵۲ هزار جلد کتاب توسط شهروندان اصفهان همراه بوده است.

سرپرست اداره کل کتابخانه‌های استان اصفهان بیان داشت: جشنواره دفاع مقدس هم به مناسبت هفته دفاع مقدس با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر دفاع مقدس در اصفهان برگزار شد که با توجه به محدودیت‌های شدید کرونایی سه روز در هفته به موضوعات آموزشی در فضای مجازی اختصاص پیدا می‌کند.

وی به برگزاری برنامه‌هایی از قبیل قصه گویی، نشست کتابخوان و معرفی کتاب هم گریزی زد و افزود: در آینده نزدیک این برنامه که از طریق اینستاگرام اداره کل کتابخانه‌های استان اصفهان برگزار می‌شود توسط مسئولان و مدیران ارشد استان اصفهان به معرفی کتاب می‌پردازد.