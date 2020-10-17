چهار طرح اشتغال زایی توسط اوقاف زنجان اجرا می شود

حجت الاسلام مختار کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان اینکه وقف یک سنت حسنه ماندگار است، گفت: رسانه‌ها درترویج و تبیین فرهنگ وقف بسیار نقش آفرین هستند.

وی اظهار کرد: اقدامات اوقاف و امور خیریه استان زنجان موجب شده تا جایگاه این اداره در سطح کشوری به رتبه دوم ارتقا پیدا کند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه زنجان، با بیان اینکه اداره کل اوقاف و امور خیریه نهاد فرهنگی نیست، گفت: رسالت اصلی اوقاف تبدیل موقوفات به سرمایه گذاری برای بهره وری بیشتر است، بنابراین اوقاف یک نهاد اقتصادی است.

کرمی با بیان اینکه طی سالجاری چهار طرح اشتغال زایی در بخش پوشاک و ساخت مسکن توسط اوقاف استان زنجان اجرا می‌شود، افزود: تنها در کار گاه تولید پوشاک در قیدار برای ۴۰ زن سرپرست خانوار اشتغال ایجاد می‌شود.

وی افزود: تنها در یکی از طرح‌ها هم که با همکاری کمیته امداد اجرا می‌شود برای بیش از ۱۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه زنجان، با بیان اینکه اوقاف استان زنجان به دنبال اشتغالزایی است، گفت: در این زمینه نیز با بهره‌گیری از ظرفیت اوقاف اقدامات قابل توجهی انجام خواهد شد.